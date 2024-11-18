В Казахстане планируют изменить правила установки мемориальных досок. Их стало слишком много - об этом говорится в проекте приказа Министерства культуры и информации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В новой редакции правил сказано, что теперь мемориальные доски будут устанавливать при подтверждении факта проживания, работы, нахождения выдающейся личности и произошедшего знаменательного события в здании или сооружении более 10 лет. Сейчас временных ограничений нет: достаточно доказать, что известная личность проживала или работала в доме, где хотят установить табличку.

Кроме этого, по новым правилам мемориальные доски должны устанавливаться не ранее 5 лет со дня смерти выдающейся личности. Исключение составляют случаи проявления героизма и отваги, внесение особого значимого вклада в укрепление независимости государства либо значимое историческое событие.

"Установление мемориальных досок приурочивается к юбилейным и памятным датам выдающихся личностей, значимых исторических событий. В одном населенном пункте одной выдающейся личности или знаменательному событию устанавливается не более одной мемориальной доски", - говорится в документе.

По данным акиматов, в регионах Казахстана стали слишком часто устанавливать мемориальные доски в честь разных людей.

"(Изменения вносятся) в целях исключения случаев чрезмерного количества мемориальных досок и их повсеместного установления", - пояснили инициаторы поправок.

Проект приказа об утверждении правил установки мемориальных досок будет находиться на публичном обсуждении до 26 ноября. С полной версией документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".