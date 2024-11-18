Еще один номер телефона станет бесплатным для казахстанцев. Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Согласно поправкам, в перечень телефонов экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, звонок на которые является бесплатным, добавят еще один номер - 111.

Контакт-центр 111 консультирует казахстанцев по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

Документ будет находиться на обсуждении до 27 ноября и вступит в силу по истечении 10 дней после подписания премьер-министром.