Казахстанцы смогут бесплатно звонить еще по одному номеру
18 ноября 2024, 15:52 | Государство
Еще один номер телефона станет бесплатным для казахстанцев. Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА", передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Согласно поправкам, в перечень телефонов экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, звонок на которые является бесплатным, добавят еще один номер - 111.
Контакт-центр 111 консультирует казахстанцев по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.
Документ будет находиться на обсуждении до 27 ноября и вступит в силу по истечении 10 дней после подписания премьер-министром.
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