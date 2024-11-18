Новый спортивный комплекс должен появиться неподалеку от Дворца студентов в районе КСК. Сейчас там просто обширный пустырь. В акимате Костаная назвали сроки, в которые намерены возвести этот объект.

- Проект будет готов в феврале-марте 2025 года, - сказал на недавнем совещании аким города Марат ЖУНДУБАЕВ, - думаю, в течение двух лет его можно будет построить. Планируем спорткомплекс таким, чтобы можно было проводить в нем соревнования международного уровня. Кроме того, хотим сделать его практичным, то есть многофункциональным.

Аким также назвал ориентировочную цену будущего строительства — около 3 млрд тенге. Для сравнения, физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Юбилейный» стоил бюджету 1,14 млрд тенге.

- Но за такие деньги мы больше никогда подобный не построим. Сегодня в рынке стоимость такого ФОКа - 2,5 млрд тенге, - завил Марат Жундубаев, - так что мы правильно сделали, что в свое время быстренько проект «привязали» и этот объект построили.

Рабочее название будущего спорткомплекса для единоборств - «Костанай Арена».

Фото Галины КАТКОВОЙ