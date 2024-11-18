Государственный советник Ерлан Карин в интервью телеканалу Qazaqstan рассказал о нововведениях в ономастической политике. По словам Карина, переименование улиц в честь отдельных личностей зачастую превращается в некую гонку потомков, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

"Первое, за что мы взялись – это централизация. Потому что в последние десятилетия в каждом регионе решения принимались по собственному усмотрению. Теперь регионы прорабатывают подобные инициативы и реализуют их только после консультаций, согласования с центром, профильным министерством. Это, в первую очередь, необходимо для того, чтобы вести эти вопросы на системной основе", – сказал госсоветник.

Ерлан Карин подчеркнул, что подходы в ономастике должны носить общереспубликанский характер.

Кадр из видео

"Зачастую в некоторых регионах при переименовании названий населённых пунктов, улиц решение принимается в контексте только данного региона. Но фигура Абая не должна рассматриваться только в масштабе Восточного Казахстана, а Алия Молдагулова, например, Западного Казахстана. Мы должны продвигать память о таких исторических личностях во всех регионах в равной степени", – добавил он.

При этом госсоветник отметил, что увлекаться только лишь присвоением имён людей улицам тоже неприемлемо.



"При присваивании названий мы прежде всего ставим следующее условие: к примеру, если в новых районах каких-то населённых пунктах присваивают названия ста улицам, то только 10% из них должны быть названы в честь отдельных личностей. Нужно уходить от этого, потому что зачастую это превращается в некую гонку потомков, родственников и даже иногда это становится причиной ссор и раздоров в некоторых населённых пунктах. Необходимо также широко использовать разного рода условные, географические и традиционные названия. Например, нужно отображать в названиях улиц такие ценности как "Достық" (Дружба), "Ынтымақ" (Солидарность), "Бірлік" (Единство), "Республика", "Бейбітшілік" (Мир), "Тәуелсіздік" (Независимость) и другие", – заключил Ерлан Карин.