Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 21 ноября
18 ноября 2024, 10:48 | Общество
В "Казтелерадио" предупредили телезрителей и радиослушателей Казахстана о работах, запланированных на четверг, 21 ноября. На этот день запланированы профилактические работы, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото freepik.com
"С 3.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", – говорится в сообщении.
В "Казтелерадио" напомнили, что планово-профилактические работы с ограничением работы сервисов проводятся каждый квартал "для обеспечения бесперебойного и качественного" телерадиовещания.
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