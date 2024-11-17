16 ноября в Карабалыкском районе Костанайской области были начаты поиски подростка 2011 года рождения, который ушел из дома на рыбалку на реку Тогузак около 16:30 часов и не вернулся.

Несмотря на оперативные действия спасателей и добровольцев, трагедии избежать не удалось, сообщает ДЧС Костанайской области. Тело подростка было обнаружено и поднято на поверхность.

Спасатели напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при рыбной ловле. Недопустимо оставлять несовершеннолетних без присмотра взрослых, особенно в условиях низких температур и повышенной опасности вблизи воды.

Фото ДЧС Костанайской области