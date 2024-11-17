Утонувшего подростка нашли В Карабалыкском районе
17 ноября 2024, 10:56 | Происшествия
16 ноября в Карабалыкском районе Костанайской области были начаты поиски подростка 2011 года рождения, который ушел из дома на рыбалку на реку Тогузак около 16:30 часов и не вернулся.
Несмотря на оперативные действия спасателей и добровольцев, трагедии избежать не удалось, сообщает ДЧС Костанайской области. Тело подростка было обнаружено и поднято на поверхность.
Спасатели напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при рыбной ловле. Недопустимо оставлять несовершеннолетних без присмотра взрослых, особенно в условиях низких температур и повышенной опасности вблизи воды.
Фото ДЧС Костанайской области
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