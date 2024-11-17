В девяти районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 18 по 22 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях и подстанциях отключения электроэнергии пройдут в девяти районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
Отключение запланировано у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-20 (работы на ВЛ)
с 18 по 22 ноября с 10:00 до 18:00
- магазин «Угловой»,
- детский сад «Айгерим – Ай» по ул. Введенская 28.
Частный сектор:
- ул. Орджоникидзе 1-11,
- ул. Луговая 1-29,
- ул. Введенская 1-27/1,31,
- ул. Северная 18-34,
- ул. Лермонтова 3-7,
- ул. Каирбекова 245-297,
- переулок Дальний 22-34, 27/2-27/6.
КТП-21 (работы на ВЛ)
18 ноября с 10:00 до 18:00
- магазин «Фрукты»,
- «Айым».
Спальный сектор:
- ул. Шевченко 47.
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 198-297, 273/1-273/2,
- ул. Байтурсынова 145-176, 149/1-149/13,
- ул. Козыбаева 172-208,
- пр. Назарбаева 98-130.
ТП-113 (работы на ПС)
18 ноября с 10:00 до 18:00
- сауна «У Ивановны»,
- магазин «Автопром».
Частный сектор:
- ул. Шипина 1-36,
- ул. Набережная 114-195, 165/165/19, 143/1-143/12,
- ул. Рабочая 2-12,
- пр. Назарбаева 3-25,
- ул. Сьянова 138-192,
- ул. Каирбекова 194-202.
Светофор:
- ул. Каирбекова – пр. Назарбаева.
ТП-540 (работы на ПС)
19 ноября с 10:00 до 18:00
- детский сад № 2,
- кафе «Евразия»,
- «Де Марко»,
- парикмахерская «Визит»,
- «Мила»,
- общежитие малосемейного типа,
- кулинария по ул. Алтынсарина 1,
- бургерная по ул. Алтынсарина 3.
Частный сектор:
- ул. 5 Декабря 96-102, 44/1-44/19,
- ул. Баймагамбетова 32-50.
ТП-623 (работы на ПС)
20 ноября с 10:00 до 18:00
- клиника «Андрофарм»,
- парикмахерская «Модерн»,
- магазин «Бонус»,
- «Астана»,
- «Овощной»,
- «Мир телевизоров»,
- «Наше Пиво»,
- «Алгет»,
- аптека «Забота».
Спальный сектор:
- 8 мкр-н дома 1, 1 А, 2, 3, 3 Б, 4.
ТП-611 (работы на ПС)
20 ноября 10:00 до 19:00
- ТОО «Мырзахан»,
- маркет «Болашак»,
- аптека «Биосфера»,
- парикмахерская «Имидж».
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова 3, 3 А, 3 Б, 3 Д, 3/5,
- ул. Садовая 71 А, 75/10, 73.
ТП-119 (работы на ПС)
20 ноября с 10:00 до 20:00
- кафе «Меруерт»,
- гостиница «Мираж»,
- ТОО «Надежда»,
- ТОО «казак Ет»,
- ТОО «АгроСтатус»,
- ТОО «ВАН»,
- ТОО «Жол Алтын»,
- ТОО «Дудар»,
- ТОО «Нур Кос»,
- ТОО «Казавтоматика»,
- ИП «ОК»,
- ИП Сакенова,
- ИП Солопов,
- ИП Киселев,
- СТО «АманЖол»,
- магазин «Газаппарат».
КТП-709 (ж/м Амангельды) (работы на ПС)
21 ноября с 10:00 до 18:00
- ТОО «Тазалык».
Частный сектор:
- ул. Речная 1-27, 4/1, 14 А,1 А.
ТП-450 (работы на ПС)
22 ноября с 10:00 до 18:00
- Теннисный центр по ул. Пионерская 61,
- КНС,
- водно-спасательная служба.
Частный сектор:
- ул. Красный Кузнец.
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