Имамы и аксакалы в Костанае обсуждали расточительность казахстанцев при проведении похорон и поминок. Они хотят донести мысль о том, что непомерные затраты не обязательны. А в вашей семье согласны снизить ритуальные расходы? Да. Нужно бороться с понтами и не вгонять семью в долги.

Да. Пышные похороны - пережиток прошлого, от которого нужно избавиться.

Нет. Прощальный ужин - дань памяти усопшему, он должен быть соответствующим.

Нет. Мы способны оценить свои возможности и, если захотим, потратим деньги.

