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В девяти районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе

17 ноября 2024, 09:04 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 18 по 22 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях и подстанциях отключения электроэнергии пройдут в девяти районах областного центра.

 

Иллюстративное фото freepik.com

Отключение запланировано у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-20 (работы на ВЛ)

с 18 по 22 ноября с 10:00 до 18:00

  • магазин «Угловой», 
  • детский сад «Айгерим – Ай» по ул. Введенская 28.

Частный сектор:

  • ул. Орджоникидзе 1-11, 
  • ул. Луговая 1-29, 
  • ул. Введенская 1-27/1,31, 
  • ул. Северная 18-34, 
  • ул. Лермонтова 3-7, 
  • ул. Каирбекова 245-297, 
  • переулок Дальний 22-34, 27/2-27/6.

КТП-21 (работы на ВЛ)

18 ноября с 10:00 до 18:00

  • магазин «Фрукты», 
  • «Айым».

Спальный сектор:

  • ул. Шевченко 47.

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 198-297, 273/1-273/2,
  • ул. Байтурсынова 145-176, 149/1-149/13, 
  • ул. Козыбаева 172-208, 
  • пр. Назарбаева 98-130.

ТП-113 (работы на ПС)

18 ноября с 10:00 до 18:00

  • сауна «У Ивановны», 
  • магазин «Автопром».

Частный сектор:

  • ул. Шипина 1-36, 
  • ул. Набережная 114-195, 165/165/19, 143/1-143/12, 
  • ул. Рабочая 2-12, 
  • пр. Назарбаева 3-25, 
  • ул. Сьянова 138-192, 
  • ул. Каирбекова 194-202.

Светофор:

  • ул. Каирбекова – пр. Назарбаева.

ТП-540 (работы на ПС)

19 ноября с 10:00 до 18:00

  • детский сад № 2, 
  • кафе «Евразия», 
  • «Де Марко», 
  • парикмахерская «Визит», 
  • «Мила»,
  • общежитие малосемейного типа, 
  • кулинария по ул. Алтынсарина 1, 
  • бургерная по ул. Алтынсарина 3.

Частный сектор:

  • ул. 5 Декабря 96-102, 44/1-44/19, 
  • ул. Баймагамбетова 32-50.

ТП-623 (работы на ПС)

20 ноября с 10:00 до 18:00

  • клиника «Андрофарм», 
  • парикмахерская «Модерн», 
  • магазин «Бонус», 
  • «Астана», 
  • «Овощной», 
  • «Мир телевизоров», 
  • «Наше Пиво», 
  • «Алгет», 
  • аптека «Забота».

Спальный сектор:

  • 8 мкр-н дома 1, 1 А, 2, 3, 3 Б, 4.

ТП-611 (работы на ПС)

20 ноября 10:00 до 19:00

  • ТОО «Мырзахан», 
  • маркет «Болашак», 
  • аптека «Биосфера», 
  • парикмахерская «Имидж».

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 3, 3 А, 3 Б, 3 Д, 3/5, 
  • ул. Садовая 71 А, 75/10, 73.

ТП-119 (работы на ПС)

20 ноября с 10:00 до 20:00

  • кафе «Меруерт», 
  • гостиница «Мираж», 
  • ТОО «Надежда», 
  • ТОО «казак Ет», 
  • ТОО «АгроСтатус», 
  • ТОО «ВАН», 
  • ТОО «Жол Алтын», 
  • ТОО «Дудар», 
  • ТОО «Нур Кос»,
  • ТОО «Казавтоматика», 
  • ИП «ОК», 
  • ИП Сакенова, 
  • ИП Солопов, 
  • ИП Киселев,
  • СТО «АманЖол», 
  • магазин «Газаппарат».

КТП-709 (ж/м Амангельды) (работы на ПС)

21 ноября с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Тазалык».

Частный сектор:

  • ул. Речная 1-27, 4/1, 14 А,1 А.

ТП-450 (работы на ПС)

22 ноября с 10:00 до 18:00

  • Теннисный центр по ул. Пионерская 61, 
  • КНС, 
  • водно-спасательная служба.

Частный сектор:

  • ул. Красный Кузнец.