В Областной картинной галерее начала работать выставка местных художников «Пленэр - открытый воздух общения». Вернисаж по итогам ежегодного областного художественного проекта «Пленэр – 2024» стал творческим отчётом о визите в заповедник природных контрастов - в акварели, керамике, графике и не только.

Зрители оценили работы участников проекта, а также авторов, творивших на этюдах в различных местах области самостоятельно. В этом году пленэр прошёл в Наурзумском заповеднике с 19 по 23 августа.

В проекте приняли участие члены Союза художников РК Вадим Быков и Андрей Арискин, молодые художники Надежда Яковлева, Оксана Тренина, Алина Николенко, известный живописец Олег Кусков и фотограф Иван Мармалиди.

На многих из 66 картин экспозиции – самые разные ландшафты, знаменитый реликтовый сосновый бор, степи, озёра и лесные колки - березняки и осинники.

О. Кусков. ''Наурзумский заповедник. В лесу''. Холст, масло

- Много в области красивых мест, но Наурзум – совершенно из них необычное, - делится Андрей АРИСКИН, - очень впечатлили древние сосны, есть где разойтись взгляду, есть что увидеть и запечатлеть.

- У многих полотен, как и у художников, свой характер, - комментирует наш мастер Александр ВОТКАЛ, - я хоть и скульптор, но вот посмотришь, и сразу узнаёшь автора, даже если это простые зарисовки.

О. Тренина, ''Терсек''. Картон, масло.

- Однако места здесь для полноценного самовыражения, на мой взгляд, маловато, - считает художник Анатолий ЧЕРНУШКА, - наши мастера хотели бы выставить и больше работ, и ведь не на продажу, но и этого они не могут. Мы пытаемся решать вопрос с управлением культуры области. Нужно отдельное помещение, которого сегодня пока нет.

Выставка будет работать в отделе изобразительного искусства Костанайского областного историко-краеведческого музея целый месяц.

Фото Игоря НИДЕРЕРА