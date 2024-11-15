Руководитель отдела архитектуры Сарыкольского района Дмитрий ХОЛОДИЛО вёл машину в нетрезвом состоянии, за что отсидел 15 суток. Дисциплинарное дело рассматривал совет по этике Агентства РК по делам госслужбы в Костанайской области 15 ноября.

У сестры Холодило с врождённым диабетом повысился уровень сахара в крови. Руководитель отдела сел за руль со средней степенью опьянения, чтобы приехать к сестре и сделать инъекцию инсулина. Сам он живёт с диабетом уже 21 год.

- Сестра проживает с отцом. Отец в преклонном возрасте, инсулин ставить не может. Так как она инвалид 1 группы, она сама себе инсулин ставить не может, обычно ставлю я. А такси в ночное время у нас работает до 11-12 часов, - объяснил свой поступок Холодило. - Свою вину признаю полностью. За данные действия мне очень стыдно.

Совет по этике голосует за увольнение Дмитрия Холодило

Совет по этике единогласно проголосовал за увольнение руководителя отдела с должности. Он направит решение руководству Холодило, которое должно решить, прислушаться к совету по этике, выбрать другую меру или вовсе не наказывать чиновника.

В материалах доклада и.о. руководителя управления сельского хозяйства Есимжана БАЙМАХАНОВА совет по этике заметил, что сотрудники управления сельского хозяйства области работают сверх нормы. Особо сильно перерабатывают те работники, через которых проходят заявки сельхозпроизводителей на получение субсидий. Баймаханов озвучил причину:

- С апреля месяца все сельхозформирования - а их у нас 5 334 - на приобретение гербицидов подают заявки на субсидии, потому что им сразу деньги даются. Вот апрель-июль идёт массовая подача заявок. По гербицидам в текущем году от 6 до 7 тыс. поступило заявок. И они поступают в определённый период. И вот эта нагрузка ложится на трёх-четырёх. После посевного сезона министерства запрашивают прайс-листы и т. д., там очень много - те же пестициды, удобрения. Они загружены и в этот период.

Стоит отметить, обсуждение переработок с и.о. руководителя управления сельского хозяйства - это не дисциплинарное дело в отношении Баймаханова, по итогам которых совет по этике обычно рекомендует меру наказания за проступок госслужащего, а лишь момент в материалах доклада, на который обратил внимание совет по этике.





Член совета Аскар ЖАБАЕВ предложил управлению увеличить число сотрудников и подчеркнул:

- От нагрузки происходят и ошибки, и нарушения прав предпринимателей.

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