Уголовное дело в отношении главного тренера Костанайской области по шорт-треку Николая ФЕДОРЕНКО продолжили рассматривать в суде №2 Костаная сегодня, 15 ноября. Он обвиняется в том, что похитил бюджетные деньги в крупном размере и отмыл их. На прошлом судебном заседании адвокат подсудимого Радик ВАЛИЕВ заявил ходатайство о том, чтобы ему дали время на ознакомление с материалами дела, так как он недавно заключил договор о защите. Суд ему это время предоставил, поэтому обвинение не было предъявлено.

Адвокат подсудимого Радик Валиев

Сегодня Валиев подал еще одно ходатайство о том, чтобы ему выдали вещественные доказательства по делу, которые хранятся в коробках в камерах хранения департамента экономических расследований области. Он пояснил, что эти доказательства повлияют на смягчение вины. Судья Анара ШАЙМУРУНОВА ходатайство поддержала, сообщив, что вещественные доказательства будут предоставлены, когда суд перейдет к их исследованию. И возложила обязанность по предоставлению вещдоков на прокурора.

Согласно материалам дела, Николай Федоренко работает главным тренером в Школе высшего спортивного мастерства.

- В октябре 2022 года Федоренко разработал преступный план по хищению бюджетных средств, которые ему перечисляли для оплаты проезда, проживания и питания выездных соревнований по шорт-треку, - сообщила государственный обвинитель Бакытгуль ТУГАМБАЕВА. - Согласно договору о полной материальной ответственности и товарно-материальных ценностей Федоренко был ответственен за сохранение материальной базы Школы и за расходование бюджетных средств. Федоренко лично распоряжался бюджетными средствами, которые поступали ему на банковский счет от управления физической культуры и спорта области.

Согласно данным гособвинителя, первый раз, когда Федоренко повез на соревнования подростков в Астану, он указал двух спортсменов, которые уже закончили карьеру по шорт-треку. За счет них он присвоил себе 460 000 тенге, которые должен был потратить на их проезд, проживание и питание в столице. Второй раз он включил в список этих же спортсменов и присвоил себе уже более 500 000 тенге. В последующие поездки, помимо окончивших карьеру спортсменов, он включал тех, которые собирались поехать, но не ездили. Таким образом, общая сумма хищений составила 5 981 724 тенге.

- Эту бюджетных средств Федоренко вовлек в незаконный оборот денежных средств, так как положил их на депозит, и получал с них вознаграждение в виде процентов, - пояснила государственный обвинитель. - Сумма незаконного вознаграждения составила 613 195 тенге.

Общая сумма хищений в итоге составила 6 594 919 тенге.

После предъявления обвинения судья Анара Шаймурунова поинтересовалась у подсудимого:

- Готовы ли вы выразить свое отношение к предъявленному обвинению? Вы не связаны с признанием или отрицанием вины, но признание вины смягчает наказание.

- Свое отношение к обвинению я выражу позже, - ответил Николай Федоренко. - Сейчас могу только сказать, что все деньги я тратил на развитие шорт-трека области.

- Вы согласны с обвинением? - уточнила прокурор.

Главный тренер повторил тот же ответ.

- Суд расценивает это, как непризнание вины, - резюмировала судья.

Суд перешел к исследованию материалов уголовного дела. Прокурор оглашала данные по обыску квартиры и машины Федоренко. В ходе исследования выяснилось, что у Федоренко есть квартира в Астане и обыск проходил именно в ней, также обыск проводили в его автомобиле "Тойота Лэнд Крузер". Во время обыска у Федоренко, в частности, изъяли два смартфона марки iPhone 14 Pro Max, MacBook и другие вещи.

Представитель из управления физкультуры и спорта Костанайской области, выступивший в суде в качестве потерпевшей стороны, сообщил суду, что узнал о хищениях Федоренко, когда дело начали расследовать сотрудники департамента экономических расследований.

- Он давно работал, всегда предоставлял авансовые отчеты, - сообщил представитель управления спорта Алмат ДОСУМХАНОВ. - В апреле-мае этого года сотрудники ДЭР предъявили постановления о выемке документов, тогда мы узнали о деле. У нас есть порядок, наше управление производит выплату командировочных на основании предоставленных рапортов и смет. Мы проверяем, чтобы спортсмены были в утвержденном списке сборной области. Они должны быть действующими спортсменами.

Прокурор поинтересовалась, как проходило освоение денежных средств на командировки тренера и спортсменов.

- Освоение денежных средств, согласно правилам командирования, проходит по схеме, когда ответственное лицо сдает авансовый отчет. Прикладывает к нему подтверждающие документы - билеты, акты оказанных услуг на проживание и питание, фискальные чеки, - пояснил сотрудник управления спорта. - Я убежден, что при сдаче авансовых отчетов у сотрудников вопросов не возникло, так как они были сданы. Федоренко является старшим тренером, сотрудничает с тренерским штабом республики, никаких сомнений в отношении него не было. Кроме того, в начале года подписывается договор с каждым тренером о том, что он обязан обеспечить сохранность материальных ресурсов.

На очередной вопрос прокурора о том, как тогда получилось, что Федоренко похитил деньги, а никто из проверяющих даже об этом не догадывался, представитель управления ответил, что ДЭР направило представление в их адрес. В связи с чем прошли проверки и опрос сотрудников в части, каков порядок проверки авансовых отчетов.

- У сотрудников нет возможности выезжать и проверять каждого спортсмена, в их компетенцию это не входит, - пояснил Досумханов. - К тому же, отчеты сдаются почти ежедневно. Очень много спортсменов выезжает на соревнования, по 70-100 спортсменов. И физически проверять такое количество человек нет возможности. Проверяют только по спискам области и по авансовым отчетам. Я предполагаю, что тренер должен был уведомить о завершении спортивной карьеры спортсменами, которые не должны были быть в списке.

Сотрудник управления физкультуры и спорта области также пояснил, что Николай Федоренко уже полностью погасил ущерб в размере более 6 млн тенге, который ему вменяет обвинение. Ранее управление подало гражданский иск о возмещении ущерба. Свое решение, отзывать ли иск, управление сообщит позже.

Очередное заседание по делу назначено на 19 ноября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ