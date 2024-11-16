По данным городского акимата, круглогодично в садовых обществах живут в 435 домах. Обходы службы ЧС, проведенные в октябре, накануне устойчивых холодов, выявили во многих неисправные печи, забитые дымоходы, ветхую электропроводку. Аким Костаная давал по этому поводу поручения.

- Речь идет о пожарной безопасности. Раз люди там живут, много малообеспеченных, и мы не можем им предложить сейчас альтернативы, - будем помогать, - говорил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на совещании 21 октября.

Тогда речь шла о необходимости установить в домах датчики угарного газа. На момент рейдов они имелись в 52 домах. Сейчас, по словам акима, их установили в 264 домах.

- Охватили всех, кто относится к социально уязвимым слоям населения, - уточнил 12 ноября Жундубаев, - задача — установить всем. Но здесь первоочередное в нашей зоне ответственности, сделали. В 19 домах помогли прочистить дымоходы, это все, кто нуждался. В 21 домах, по данным ЧС, не в порядке были печки. В 7 люди самостоятельно их поправили, в 11 домах мы помогли, хозяев 3 ищем сейчас. Из 12 домах, где нуждалась в ремонте электропроводка, в 11 это сделано. В принципе, все, что мы обещали — выполнили.

Аким города отметил, что эта работа — на упреждение пожаров, гибели в них людей. Тем более, что в дачных массивах огонь в случае возгорания быстро перекидывается на соседние строения.

Фото Галины КАТКОВОЙ