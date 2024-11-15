«Такого широкого размаха мы до сих пор не позволяли» - говорят хозяева шоу. На сцене «Жастар Сарайы» на высокой творческой ноте стартовал 18-й международный музыкальный фестиваль «Jazz Bomond-2024». За 30 с лишним лет в нашей области побывали все биг-бэнды страны и комбо-составы, так что Костанай можно смело назвать национальной столицей джаза.

Наши подмостки видели и Джимми Дэвиса, и Шарона Кларка, и Танела Йоаметса… Этот яркий праздник ежегодно собирает большую армию поклонников невероятного джаза, «музыки неугомонных хулиганов». В трёхдневной программе нынешнего высокого музыкального коннекта – около двадцати коллективов из Астаны, Алматы, Караганды, Кокшетау, гости из Екатеринбурга. В первый день фестиваля на сцену «Жастар Сарайы» вышли хозяева – муниципальный концертный биг-бэнд заслуженного деятеля РК Александра Евсюкова (идейному вдохновителю этого фестиваля, коллективу Александра Сергеевича в этом году исполнилось 55 лет), джаз-квинтет «Шабыт» Ольги Джулдиевой из Астаны, Казахский камерный хор Ербола Кусманова (Актобе) и инструментальный квартет Евгения Конева и Светланы Рачинской, тоже наши земляки.

Фестивальную программу по традиции открывает один из лучших джазовых оркестров страны, имеющий свой неповторимый стиль и музыкальный почерк. Муниципальный оркестр Александра Евсюкова неоднократно становился лауреатом престижных фестивалей как в Казахстане, так и за рубежом. Работая в стиле Mainstream, не порывая с традицией, оркестр ищет себя в других направлениях джазовой музыки, стараясь привнести творческий вклад в развитие и пропаганду джазового исполнительства в Казахстане

Бессменный руководитель музыкального праздника Александр ЕВСЮКОВ рассказал, как изменялся формат, качественный и количественный уровень шоу за эти годы:

- Эти параметры существенны для любого фестивального движения. Мы проводим «Джаз Бомонд» с 2004 года, и с тех пор он заметно вырос по представительности, много приезжает коллективов большого формата. И в этот раз участвуют семь биг-бэндов: это мы, Астана (всего три коллектива), Алмата, Актобе с хоровой капеллой (классика и джаз), Кокшетау, зрители их запомнили и хорошо воспринимают, Караганда и Екатеринбург (специальный гость фестиваля Латин джаз биг бэнд «Tropical Winds», художественный руководитель Кирилл Новиков).

Казахский камерный хор Ербола Кусманова (Актобе) исполнял фолк – от «Ах, Самара-городок» до «Саржайляу», прозвучала и «Despacito» - и всё a capella

Сегодня, 15 ноября, свою концертную программу и мастерство импровизации в «Жастар Сарайы» готовы продемонстрировать джазмены эстрадно-симфонического оркестра «Астана» (художественный руководитель Ержан Исин, главный дирижер Касым Айтбаев, солисты оркестра - лауреаты международных конкурсов Татьяна Ким, Зарина Божакова, Алибек Альмадиев); джазовый ансамбль «Жигер» Рустама Амирова, действительного члена международной джазовой ассоциации Лонг Бич Лос-Анджелес (Калифорния); джазовый оркестр п/у заслуженного деятеля РК Игоря Андрейченко (Караганда, концертное объединение им. Кали Байжанова), а также эстрадно-духовой оркестр п/у Ерназара Уразалина (Акмолинская областная филармония им. Үкілі Ыбырая, Кокшетау).

Джаз-квинтет «Шабыт» (Астана) кафедры искусства эстрады Казахского национального университета искусств привёз современные вещи и казахский фольклор – всё в собственной аранжировке. За саксофоном Чингиз Жандилдин. Это уникальный коллектив, который сочетает опыт и молодость: педагоги и студенты выступают вместе, передавая друг другу джазовые традиции

- Такого широкого размаха мы до сих пор не позволяли, - признался Александр Евсюков, - потому что артистов надо разместить, им нужно дать возможность репетировать. Так что в этот раз всё очень серьёзно!

Сегодня у «Бомонда» насыщенная программа наших гостей из Астаны, Алматы, Караганды и Кокшетау: завершится костанайский джазовый фестиваль завтра, 16 ноября, гала-концертом.

Фото Игоря НИДЕРЕРА