В Костанае врачи регистрируют внушительный рост заболевания этой опасной и очень заразной вирусной инфекцией. О причинах такой ситуации на недавнем аппаратном совещании в акимате докладывал руководитель управления санэпидконтроля Алмат БАЙКЕНОВ.

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В целом сейчас по городу отмечается сезонный подъем ОРВИ и гриппа, у 57 горожан (с начала года) диагностирован ковид. По словам спикера, обошлось без госпитализации заболевших, они получали лечение дома. Медики отмечают некоторый рост заболеваемости коклюшем. Но из вакциноуправляемых инфекций особую их тревогу вызывает сегодня корь.

- С начала 2024 года в Костанае зарегистрировано 413 лабораторно подтвержденных случаев кори, - сказал на совещании Алмат Байкенов, - за аналогичный период 2023 года было учтено 64 случая. Из числа заболевших - 306 дети до 18 лет и 107 взрослых.

Главный санитарный врач города в числе причин называл завозные случаи инфекции, а также наличие неиммунизированной прослойки населения, то есть невакцинированных людей.

Однако в числе заболевших корью взрослых 96 человек оказались ранее привитыми.

- Это можно назвать наследием лихих 90-х, - пояснил санитарный врач, отвечая на вопрос акима Костаная, - помните, в те времена были частые отключения электричества, возможно, что коревая вакцина хранилась ненадлежащим образом, что повлияло на ее действенность.

В числе причин роста заболеваемости в городе указаны и отказы от вакцинации, их 33%, или 136 случаев из числа заболевших. И здесь речь, конечно, идет о детях.

В общем-то всем уже известно, что прослойка тех, кто отказывается от вакцинации, растет не только у нас, но и во всем мире. Как и заболеваемость корью.

Медицина характеризует эту инфекцию как чрезвычайно заразную. Причем первые симптомы - до характерных высыпаний - похожи на обычную простуду. В этот период родитель дома легко может заразить своего ребенка.

Взрослые переносят корь обычно тяжелее, чем дети. К тому же субъективно симптомы крайне неприятные - мучительный сухой кашель, лихорадка, подъемы температуры, которые могут сопровождаться бредом, высыпания по всему телу, захватывающие в том числе волосистую часть головы, слизистые. Летальные исходы у взрослых редки. Однако возможны осложнения в виде пневмонии, менингоэцефалита, поражения слуха, зрения.