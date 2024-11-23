Здесь побывало не меньше ста тысяч посетителей, в этом году к ним добавилось 6 500. Первый ведомственный музей в стране – настоящий образовательный и патриотический центр площадью 400 кв. м. Долгие годы научное хранилище - на самообеспечении.

Выпускница колледжа Татьяна подходит к экскурсоводу:

- Танаткан Мухамбетович, а это что такое?

- А это, Таня, телефон. Проводной телефон с дисковым номеронабирателем 1968 года. И не нужно тыкать в дырочки, диск нужно крутить.

Хранитель музея Павел Щедрин демонстрирует экспонаты министру внутренних дел Российской Федерации (2004—2012) Рашиду Нургалиеву

Молодёжь почти совсем не видит истории техники, тем более правоохранительной, считает хранитель музея департамента полиции Костанайской области Танаткан ДЕЛЬМУХАМБЕТОВ.

- Я же четыре года работаю с посетителями и вижу, что подросткам нужно буквально проводить здесь уроки истории, а нам ведь есть что рассказать. - отмечает он. - В музее департамента полиции более 4 000 единиц хранения, которые постоянно пополняются материалами о людях, оставивших заметный след в деятельности областной милиции-полиции. Мы ежемесячно проводим «Уроки мужества». Приглашаем аксакалов, наших ветеранов, чтобы они выступили перед действующими сотрудниками, школьниками и студентами.

- Это не просто собрание фотографий, униформы и оружия, - добавляет полицейский инспектор Амир УТЕБАЕВ, - У меня отец и дед служили в МВД, так что это прошлое моей семьи. Я прихожу сюда, приобщаюсь к этой славе и понимаю – я сам часть этой истории.

В этом году исполнилось 105 лет костанайской милиции-полиции. Её сотрудники за долгие годы истории ведомства поддерживали правопорядок, боролись с контрреволюцией, с бандитизмом, отдавали «интернациональный долг» (пусть политики комментируют, откуда этот долг взялся) в Афганистане, в Нагорном Карабахе, в Эфиопии и даже на Кубе.

Активная работа по поиску документов для будущего храма истории началась в 1970-м, когда в СССР отмечали столетие со дня рождения Ленина. Двери музея открылись на следующий год, и сами ветераны милиции оказали неоценимую помощь в подборе экспонатов. В начале восьмидесятых совершенствовать экспозиционный кабинет УВД поручили Павлу Григорьевичу Щедрину.

В те годы формирование музейной коллекции проходило на личном энтузиазме. Практика волонтёрства, несмотря на солидный возраст лучшего в Казахстане полицейского хранилища, продолжается по сей день.

- За четыре года моей работы, - комментирует смотритель Танаткан Дельмухамбетов, - нам на музей денег не выделяли, он существует только на общественных началах.

Удивляют посетителей здесь не только стационарным телефоном с диском. Вот единственная в Казахстане однозарядная французская винтовка «Гра» 1874 года, которую нашли завёрнутой в промасленную газету на чердаке одного из старых мукомольных предприятий рабочие при ремонте. Газета была датирована апрелем 1917-го года. Вероятно, кто-то дожидался прихода красных, а может быть, и белых – сейчас только историки скажут точнее.

Эта винтовка (вторая сверху) очень хорошо сохранилась и даже сейчас в рабочем состоянии. Винтовка Мосина – первая сверху.

Её стендовая соседка – самая массовая магазинная винтовка в мире, трёхлинейка Мосина. Почти детективную историю её обретения описывает легендарный хранитель полицейского музея, ныне пенсионер МВД Павел ЩЕДРИН:

- Пацаны раскопали её на развалинах в Михайловке, это Карабалыкский район. Поместили объявление в Сети – как можно продать и кто купит, привезли в Костанай. А наши сотрудники, знаете ли, проявили бдительность… Так как ребята были несовершеннолетними, им ничего не было предъявлено. Но родителей оштрафовали.

Маузер конца 19 века и целых три стенда изъятого оружия (среди прочих - почётный кинжал СС и трость с набалдашником, в котором мастерски скрыта заточка) – не самые крупные экспонаты. Вот 27-килограмовый пулемёт системы Максима, а это – настоящий 36-сильный мотоцикл М-63П 1972 года, весом 212 кг.

Патрульная машина выжимала 130 км/ч максимум.

Следующий экспонат… - сам полицейский. Пёс Рекс, немецкая овчарка.

Рекс 15 лет честно ел свой хлеб, точнее корм, на службе в Затобольске. Можно спорить, гуманно ли превращать полицейского в чучело, но так уж решено.

Я задаю смотрителю Танаткану Дельмухамбетову последний вопрос: описать наш местный феномен истории и полицейский мемориал – это, считайте, реклама. А посетить как?

- Очень просто. Человек или группа людей приходит в областной департамент полиции на КП в будние дни с 8-30 до 18-30 (обед у нас с 13-30 до 14-30). Не забудьте захватить удостоверение личности РК. Иностранцам чуть сложнее, но тоже вполне реально. Всё бесплатно. Просто придите и изучите историю тех, кто уже больше сотни лет хранит наш с вами покой.

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