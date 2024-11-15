Состоялись матчи пятого тура группового этапа четвертого розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Противостояние 19-х номеров сборных: Бактиер Зайнутдинов против Кристофа Баумгартнера / Фото kff.kz

Национальная сборная Казахстана по футболу, выступающая в третьей группе Лиги «B» и имеющая в своем активе лишь одно очко, принимала в Алматы команду Австрии, которой она уступила в третьем туре в гостях со счетом 0:4 и которая набрала в четырех турах, как и соперники по группе сборные Норвегии и Словении, семь очков.

История личных встреч этих сборных насчитывала пять матчей, два из которых прошли в Астане и завершились вничью и оба со счетом 0:0, а в трех матчах в Австрии побеждали хозяева с общим счетом 10:0. Шестой очный поединок для австрийской сборной был особенным - за свою 122-летнюю историю она никогда не играла так далеко от дома.

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов в стартовом составе выпустил вратаря «Тобола» Стаса Покатилова, а вместе с ним на поле Центрального стадиона южной столицы вышли также Ян Вороговский, Александр Марочкин (оба - «Астана»), Алибек Касым («Актобе»), Султанбек Астанов («Ордабасы»), Аслан Дарабаев («Елимай»), Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан (оба - «Ордабасы»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция) и Максим Самородов («Ахмат», Россия). В заявку на матч попали защитники «Тобола» Роман Асранкулов и Еркин Тапалов, а вот еще один игрок костанайского клуба Ислам Чесноков пропускал этот поединок из-за перебора желтых карточек.

Австрийские футболисты, выступавшие в роли фаворитов противостояния, со стартового свистка завладели инициативой и на первых минутах полузащитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» Николас Зайвальд нанес дальний удар, но попал в Марочкина. На 6-й минуте гости заработали первый угловой удар, и при его розыгрыше еще один полузащитник «РБ Лейпциг» Кристоф Баумгартнер пробил головой, но мяч пролетел рядом со створом. А еще через пару минут в игру вступил Покатилов, вышедший из ворот и перехвативший мяч после прострела с правого фланга полузащитника немецкого «Вердера» Романо Шмида.

Максим Самородов проходит Николаса Зайвальда / Фото kff.kz

На 12-й минуте хозяева нанесли первый удар в сторону ворот соперника, но мяч после подачи Вороговского с левого фланга в центр штрафной площади и удара Аймбетова головой пролетел мимо створа. А в ответной контратаке полузащитник немецкого «Вольфсбурга» Патрик Виммер с подступов к штрафной площади пробил под перекладину, но Покатилов перевел мяч на угловой. Через минуту Виммер прострелил слева низом во вратарскую площадку, но Покатилов в падении перехватил мяч. А еще через минуту гости открыли счет. Защитник итальянской «Болоньи» Стефан Пош низом пробил в штрафную площадь с правого фланга, эту передачу не сумел прервать Марочкин в подкате, а подобравший мяч Баумгартнер обыграл Касыма и пробил под опорную ногу Покатилову в левый угол ворот - 0:1.

Сборная Казахстана ответила на 21-й минуте ударом Тагыбергена метров с 30-ти в правый нижний угол ворот, но вратарь зальцбургского «Ред Булла» Александр Шлагер в броске отбил мяч. А через две минуты сборная Казахстана осталась вдесятером, после того как Марочкин в пяти метрах от штрафной площади откровенно задержал руками выходившего к воротам Баумгартнера, за что судья матча Мариан Барбу из Румынии показал ему красную карточку. И со штрафного удара, назначенного за это нарушение, нападающий немецкого «Фрайбурга» Михаэль Грегорич послал мяч над «стенкой» в сетку ворот впритирку с правой штангой - 0:2.

Черчесов тут же выпустил на поле вместо Исламхана защитника «Атырау» Адильбека Жумаханова. А на 31-й минуте счет едва не стал разгромным после того, как защитник немецкого «Хоффенхайма» Александер Прасс с левого фланга прострелил в штрафную площадь, а набежавший Виммер пробил по воротам с острого угла, но мяч попал в сетку с внешней стороны. На 36-й минуте Баумгартнер из пределов штрафной площади с разворота пробил в нижний угол ворот, но Покатилов в падении поймал мяч. А через пару минут хозяева организовали контратаку, и Аймбетов после передачи из глубины поля попытался убежать к воротам, но догнавший его защитник французского «Ланса» Кевин Дансо сумел прервать выход вблизи штрафной площади.

В составе сборной Казахстана лучшую оценку от авторитетного аналитического сайта SofaScore получил Стас Покатилов / Фото kff.kz

На 40-й минуте Тагыберген опасно навесил в центр штрафной площади, но вратарь сборной Австрии вышел из ворот и перехватил мяч. А на последней минуте первого тайма у гостей появился шанс увеличить счет. Полузащитник немецкой «Баварии» Конрад Лаймер по центру дошел до штрафной площади и пробил в левый нижний угол ворот. Покатилов в падении отбил мяч, а после удара оказавшегося первым на добивании Виммера тот попал в штангу. В компенсированное к первому тайму время Зайнутдинов пробил по воротам гостей издалека, но удар получился неточным.

В перерыве Аймбетова сменил Рамазан Каримов («Астана»). Через пять минут после возобновления игры опасный момент возник у ворот сборной Казахстана, но Покатилов отбил мяч из левого от себя угла ворот после удара с ходу из пределов штрафной площади Лаймера.

На 57-й минуте вместо Дарабаева на поле вышел Тапалов. Вскоре гости подали очередной угловой, однако Каримов надежно сыграл на ближней штанге. На исходе часа игры после прострела слева Прасса с ближнего угла вратарской площадки опасно пробил головой в падении Шмид, но Покатилов спас свою сборную. На 68-й минуте наставник сборной Казахстана выпустил Галымжана Кенжебека («Акритас», Кипр) и Жана Али Пайруза («Елимай») вместо Самородова и Зайнутдинова соответственно. Но у хозяев поля по-прежнему не получались выходы из обороны в атаку. А вот вышедшие на замену у австрийцев нападающий «Фрайбурга» Чуквубуике Адаму и форвард английского клуба «Блэкберн Роверс» Андреас Вайман на 78-й минуте создали опасный момент у ворот хозяев. Вайман от правого угла штрафной площади навесил во вратарскую площадку, а Адаму пробил головой рядом с левой штангой, хотя и Покатилов контролировал в этом моменте ситуацию. На 84-й минуте Тапалов пробил метров с 30-ти, но мяч пролетел рядом со стойкой ворот. На последних минутах матча мяч побывал-таки в сетке ворот хозяев, но гол не был засчитан, так как наносивший удар головой Адаму находился в офсайде.

В итоге счет больше не изменился, и сборная Австрии после третьей победы подряд вышла в лидеры группы «В3». А потерявшая шансы подняться выше четвертого места сборная Казахстана 17 ноября проведет в гостях заключительный матч со сборной Норвегии, разгромившей в пятом туре команду Словакии на ее поле - 4:1.