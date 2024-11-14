С 1 января 2025 года функции по передаче электроэнергии, которые раньше выполняли ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр», ГКП «Костанайюжэлектросервис», ГКП «ПХД Лисаковскгоркоммунэнерго» и ГКП «Житикаракоммунэнерго», перейдут к ТОО «ЭПК-forfait». Связано это с изменениями в законодательстве в сфере энергоснабжения. А потребители Рудного, п. Качара и станции Железорудной перейдут в ТОО «ЭПК Atica». Основной вопрос, который сейчас волнует потребителей, - надо ли перезаключать договоры?





В ТОО «КЭЦ» разъяснили, как следует действовать их абонентам.

Больше всех повезло физическим лицам: им новые договоры оформлять не требуется. Их продолжат снабжать электроэнергией в рамках публичных договоров. Номера лицевых счетов останутся прежними.

Организациям, финансируемым из госбюджета, необходимо будет заключить договоры с ТОО «ЭПК-forfait» через портал государственных закупок.

Юридическим лицам следует обратиться в ТОО «ЭПК-forfait» в декабре 2024 года. и перезаключить договоры.

- ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» будет осуществлять свою деятельность до полного исполнения обязательств перед поставщиками электрической энергии и взыскания задолженности со своих потребителей по состоянию на 01.01.2025 года, - сообщили в организации. - Таким образом все потребители обязаны полностью исполнить свои договорные обязательства перед ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» по своевременной оплате за потребленную электрическую энергию.