Подавать электроэнергию потребителям с нового года начнут другие организации. Надо ли перезаключать договоры?
С 1 января 2025 года функции по передаче электроэнергии, которые раньше выполняли ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр», ГКП «Костанайюжэлектросервис», ГКП «ПХД Лисаковскгоркоммунэнерго» и ГКП «Житикаракоммунэнерго», перейдут к ТОО «ЭПК-forfait». Связано это с изменениями в законодательстве в сфере энергоснабжения. А потребители Рудного, п. Качара и станции Железорудной перейдут в ТОО «ЭПК Atica». Основной вопрос, который сейчас волнует потребителей, - надо ли перезаключать договоры?
В ТОО «КЭЦ» разъяснили, как следует действовать их абонентам.
- Больше всех повезло физическим лицам: им новые договоры оформлять не требуется. Их продолжат снабжать электроэнергией в рамках публичных договоров. Номера лицевых счетов останутся прежними.
- Организациям, финансируемым из госбюджета, необходимо будет заключить договоры с ТОО «ЭПК-forfait» через портал государственных закупок.
- Юридическим лицам следует обратиться в ТОО «ЭПК-forfait» в декабре 2024 года. и перезаключить договоры.
- ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» будет осуществлять свою деятельность до полного исполнения обязательств перед поставщиками электрической энергии и взыскания задолженности со своих потребителей по состоянию на 01.01.2025 года, - сообщили в организации. - Таким образом все потребители обязаны полностью исполнить свои договорные обязательства перед ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» по своевременной оплате за потребленную электрическую энергию.
При этом в ТОО «ЭПК-forfait» заверили: тарифы на энергоснабжение с 1 января останутся прежними.
ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания» своих абонентов по всем вопросам попросила обращаться по телефонам: 8 (71431) 4-87-71 (для физических лиц), 8 (71431) 4-14-83 (для юридических лиц).
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