15 ноября 2024, 09:31

Обращение к начальнику ЮОП УП г. Костанай полковнику Шубаеву Б. А.



В сентябре мною было подано заявление в департамент по управлению земельными ресурсами на предмет проверки незаконно установленных гаражей на земле в гос. собственности. В свою очередь данная организация направила запрос в ЮОП УП г.Костанай на установление фактических владельцев гаражей в количестве 3 единиц по ул. Гагарина, 17-19.

Закреплённый по этим адресам участковый инспектор, старший лейтенант Койшыбаев не только не предоставил ответ в установленные законом сроки, он вообще его не предоставил. В связи с истечением срока дело по моему заявлению департамент по управлению земельными ресурсами закрыл.



Уважаемый начальник ЮОП УП г. Костанай г-н Шубаев Б. А., до каких пор ваш подчинённый будет разводить тягомотину и тормозить работу департамента по управлению зем. ресурсами? Это длится уже не первый год и в очередной раз "брать за руку"участкового Койшыбаева и водить по адресам владельцев гаражей, дабы упростить ему работу - это уже слишком.

Надеюсь это сделаете вы в установленные законом сроки.

В противном случае, если эта миссия для вас и ваших подчинённых не выполнима, буду вынуждена обратиться в вышестоящие органы.