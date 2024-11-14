В компании "Озенмунайгаз" прокомментировали ситуацию вокруг нефтяников, вышедших на митинг в Жанаозене, передает Tengrinews.kz.

Ранее в СМИ и соцсети появилась информация о том, что рабочие компании "Управление буровых работ" не вышли на смену, выдвинув ряд требований. В частности, рабочие заявили о трудоустройстве детей пенсионеров компании и детей рабочих, утративших на производстве свое здоровье. Также поднимался вопрос заработных плат.

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«Если мы перейдем на независимую систему оплаты труда, то наши зарплаты вырастут. С наших зарплат удерживают подоходный налог и другие налоги. Если мы перейдем на другую систему, удерживать не будут, как я понимаю, наши налоги пойдут в пенсионную систему», — говорит один из участников забастовки Газиз Махамбетов Азаттыку.

Махамбетов говорит, что в понедельник к бастующим приходили генеральный директор «Озенмунайгаза», руководитель отдела кадров и главный экономист. Они назвали «незаконными» требованиям работников.

Газиз Махамбетов утверждает, что рабочие выдвигают требования не первый месяц, но остаются неуслышанными.

Как сообщили изданию Tengrinews.kz в пресс-службе АО "Озенмунайгаз", на данный момент представители компании проводят переговоры с работниками предприятия.

"Каждый пункт требований рабочих рассматривается тщательно. Все должно решаться в правовом поле и на законодательном уровне, в том числе в рамках Трудового кодекса Республики Казахстан. По их итогам при необходимости будет дополнительно предоставлена необходимая информация", - сообщили в пресс-службе АО "Озенмунайгаз".

Напомним, в сентябре 2023 года рабочая группа АО "КазМунайГаз" побывала на предприятии "Озенмунайгаз" для контрольной ревизии исполнения рекомендаций, которые были даны ранее по итогам проведенной проверки.

Проверка, длившаяся с апреля по август 2023 года, была сосредоточена на трех направлениях: это финансово-хозяйственная деятельность, работа подрядных организаций и подземный ремонт скважин "Озенмунайгаза".

Напомним, именно с протеста жителей Жанаозена 2 января 2022 года начались митинги по всему Казахстану, которые вошли в историю как "Қаңтар". В тот день жанаозенцы вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на газ. В городе, где большинство автомобилей заправляются газом, протестующие перекрыли движение автотранспорта на дороге в центре населенного пункта. На следующий день премьер-министр Аскар мамин сообщил, что собственники АЗС Мангистауской области по своей инициативе решили снизить стоимость газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Вслед за жителями Жанаозена на митинг вышли нефтянники на месторождении Тенгиз Атырауской области.

Вечером 4 января первые протесты прошли уже в Костанае. Утром 5 января Правительство Казахстана ушло в отставку. А к обеду костанайский митинг начался вновь и длился до поздней ночи. Костанайцы потребовали снизить цену не только на сжиженный газ, но и на дизтопливо. Полную хронологую событий "Қаңтара" в Костанае читайте здесь.