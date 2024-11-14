Воспитанница отделения настольного тенниса Костанайской ДЮСШ №2 Жания Бекмухамбетова в первой половине ноября приняла участие в трех международных турнирах по настольному теннису, прошедших в Словакии, Венгрии и Италии.

Жания Бекмухамбетова во время турнира в Венгрии / Фото ttfrk.kz

Эти соревнования продолжили серию международных молодежных турниров «WTT Youth Contender» («Молодежный претендент»), проводимых организацией WTT (World Table Tennis - Мировой настольный теннис) под эгидой Международной федерацией настольного тенниса - ITTF (International Table Tennis Federation).

На счету 11-летней Жании Бекмухамбетовой, тренирующейся под руководством Юлии Данияровой и начинавшей заниматься настольным теннисом у Лилии Магалеевой, до этих стартов уже было семь медалей - пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая, завоеванных в пяти турнирах серии «WTT Youth Contender» в возрастных группах до 11 лет и до 13 лет в Казахстане, Хорватии, Словении, Грузии и Египте.

В турнирах в Словакии, Венгрии и Италии она также выступила в двух возрастных группах.

Жания Бекмухамбетова с наградами за победы в турнирах в Словакии и Венгрии / Фото ttfrk.kz

Турнир «WTT Youth Contender» в Словакии прошел в городе Сенец. В возрастной группе до 11 лет костанайская теннисистка без поражений прошла групповой этап, одержав поочередно «сухие» победы со счетом 3:0 над Александрой Бец из Украины, Юлией Вчелковой из Словакии, Селестиной Капати из Сингапура и Софьей Трусковой из Словакии. Выйдя в полуфинал, она с таким же счетом обыграла Эмили Ву из Швейцарии.

А в финале ей противостояла победительница другой группы Аялгуу Эрденехуяг из Монголии, прошедшая на пути к решающему матчу аналогичный путь. Теннисистки провели все пять партий, и в упорной борьбе победу одержала Жания Бекмухамбетова, завоевав очередную золотую медаль в серии.

А вот в турнире с более старшими соперницами наша спортсменка, одержав победы на групповом этапе над представительницами Украины, Монголии, Словакии, вышла в 1/8 финала, где уступила со счетом 1:3 теннисистке из Германии Анне Вальтер, ставшей в итоге победительницей турнира.

В Венгрии турнир прошел в городе Сомбатхей. В своей возрастной группе Бекмухамбетова начала его с победы на групповом этапе над венгерской спортсменкой Сарой Сонди со счетом 3:0 и продолжила его «сухими» же победами в группе над Лолой Уриа и Джулией Эрнандес из Испании и Александрой Бетс из Украины. В полуфинале она с таким же счетом выиграла у еще одной представительницы Испании Кариен Гомес, а в финале не отдала ни одной партии Бьянке Томе из Румынии и стала победительницей «WTT Youth Contender Szombathely 2024» среди спортсменок до 11 лет.

В возрастной группе до 13 лет участниц турнира набралось аж на 11 групп. Жания Бекмухамбетова в своей группе выиграла у Марии Дробы из Украины (3:0), Клары Рахотин из Словении (3:0), Вивьен Мурковой из Словакии (3:1) и Линды Ратайски из Чехии (3:0) и вышла в плей-офф. В 1/8 финала костанайка переиграла Доминику Девяткову из Словакии (3:0) и в четвертьфинале победила Софию Фегивер из Венгрии (3:1), а вот в полуфинале уступила Джен-Юэ Ли из Китайского Тайбэя (0:3) и завоевала бронзовую медаль.

Жания со своим тренером Юлией Данияровой после победы на турнире в Италии / Фото ttfrk.kz

Также золотую и бронзовую медали завоевала Жания Бекмухамбетова в Италии на прошедшем в городе Линьяно турнире «WTT Youth Contender Lignano 2024». Таким же массовым получился здесь турнир среди девушек до 13 лет, групповой турнир которого наша теннисистка прошла без поражений. На ее счету победы со счетом 3:0 над Джулией Фернандес из Испании, Каролиной Росси и Джулией Троззо из Италии. С таким же счетом костанайка переиграла в 1/8 финала Симону Дурисову из Словакии, а в четвертьфинале - Надалию Ионаску из Румынии. Но путь в финал, как и на турнире в Венгрии, ей преградила Джен-Юэ Ли из Китайского Тайбэя, которой она уступила в трех партиях. В итоге Ли завоевала первое место и оставила Бекмухамбетову с бронзой.

В своей же возрастной категории воспитанница ДЮСШ прошла турнир, ни разу не проиграв. На групповом этапе костанайская теннисистка и вовсе не уступила ни одной партии, выиграв у Лолы Уриа из Испании, Серена Россати и Эмили Кожакару из Италии, а также у Джулии Фернандес из Испании. Легко пройдя в полуфинале Бьянку Тому из Румынии (3:0), она встретила сопротивление в финале от знакомой ей уже теннисистки из Монголии Аялгуу Эрденехуяг, которую она победила со счетом 3:2 и завоевала золотую медаль, доведя количество своих наград в серии «WTT Youth Contender» этого года до 12-ти, из которых восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.