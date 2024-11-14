5 ноября группа жителей п. Тобол района Беимбета Майлина написала коллективное обращение в полицию. Прошлой зимой они заключили договоры с ТОО «КазКурылысГаз». Компания обязалась подключить их частные дома к системе газоснабжения. Прошел почти год, результата нет. И непонятно, будет ли он когда-нибудь. Жители просят привлечь фирму, офис которой расположен в Алматинской области, к ответственности.

«Обещали начать в феврале...»

Пока в полицию обратились 12 человек. Но уже сейчас ясно, что пострадавших может быть куда больше. По подсчетам тобольчан, договоры с «КазКурылысГаз» заключили 172 собственника. Учитывая, что каждый отдал от 690 000 до 720 000 тенге, общий ущерб может превысить 100 млн тенге.

Труба системы газопровода торчит прямо перед домом, но пользы от нее пока нет / Фото Ольги БЕЛИНСКОЙ

7 ноября корреспондент «НГ» встретился с жителями Тобола. На встречу пришли несколько десятков человек.

Ольга БЕЛИНСКАЯ рассказала, что в середине декабря 2023 года заключила договор, чтобы подключить к газовым трубам свой дом по ул. Целинной. Через Kaspi-рассрочку выплатила всю сумму, но работы так и не начались.

- Газовые трубы на нашей улице начали прокладывать весной 2023-го, - вспоминает Белинская. - Я обрадовалась, сразу побежала в акимат узнать подробности. Эту фирму, ТОО «КазКурылысГаз», нам представил бывший аким поселка. Он сказал, что они фирму проверили и с ними можно заключать договор. Я тогда сомневалась, но представители фирмы настаивали. Говорили: если заключить договор в следующем году, то сумма станет еще больше. Я согласилась и подписала договор. Мне обещали, что в феврале начнутся работы. Вместо этого нам сообщили, что не хватает материалов. Предложили перенести на май. В мае звоним, нам обещают в июле начать. В конце концов перестали отвечать на звонки.

Придется закупать уголь, чтобы согреть дом. Тонна угля обходится семье из четырех человек от 25 000 до 30 000 тенге. На зиму нужно не меньше 6 тонн. Плюс не менее 3 кубов дров, которые обойдутся еще в 36 000 тенге.

Ольга Белинская отдала 690 000 за подключение к газу, но все равно вынуждена покупать уголь / Фото Дмитрия ШЕРЕПЫ

- У нас было собрание 9 октября, нам представитель фирмы сказал, что наши деньги пошли на уплату их долгов, - отмечает Белинская. - Возвращать деньги нам не хотят. В последний раз меня вообще не нашли в списках клиентов этой компании. На собрании в октябре представитель «КазКурылысГаз» хихикал. После этого его вывели из зала. Новый аким поселка предложил нам свою помощь, чтобы собрать договоры и переслать их в прокуратуру.

Где-то работы все-таки начались, но заказчики недовольны - даже на поставленное оборудование не предоставлена техническая документация, без которой эксплуатация невозможна.

- У меня только котел поставили, и все, больше ничего: ни насоса, ни вытяжки, ни самих труб, - возмущается пенсионер Серик САРМУРЗИН. - Работы завершены примерно на 25%. А оплатили мы все полностью, наличкой отдали.

Аким подскажет?

Жители Тобола винят в создавшейся проблеме не только проблемного подрядчика, но и бывшего акима поселка Аманжола ЕСМАГАМБЕТОВА. Несколько раз в общении с корреспондентом «НГ» они говорили: «Если бы он нам их не посоветовал, то обманутых не было бы».

Корреспондент «НГ» связался с бывшим главой поселка. Он пояснил, что ТОО «КазКурылысГаз» никому не рекомендовал. Действительно, по просьбе некоторых жителей «проверил фирму по базам». Не обнаружил ничего подозрительного и сообщил об этом сельчанам. Получается, что действия проблемного подрядчика ударили и по имиджу местной власти, которая по большому счету тут не при делах. Акимат не заключал договоры, не заказывал работы. И контролировать их исполнение не мог.

Но остаться в стороне властям, видимо, не удастся. Аким Тобола Азамат БЕРДАЛИНОВ считает, что сельчане зря обратились в алматинскую фирму, которая далеко от Тобола и вряд ли может оперативно отреагировать на возможные проблемы. И добавляет, что пытался отговорить некоторых жителей от заключения договора, но его не послушали.

Азамат Бердалинов обещал помочь жителям Тобола с обращением в полицию / Фото Дмитрия ШЕРЕПЫ

- После собрания с жителями в октябре я собрал договоры и поехал к прокурору, - рассказывает Бердалинов. - Мы с ним сели и около 5 часов каждый договор штудировали как юристы. Смотрели, где могут быть гражданско-правовые отношения, а где возможно уголовное дело. На мой взгляд, абоненты, которым выполнили часть работ, должны разбираться с подрядчиком в суде. А если работы вообще не начинали, то должны следователи разбираться. После консультаций в прокуратуре я и посоветовал жителям каждому лично обратиться в полицию.

Сельчане попросили акима помочь им с обращением в полицию. Не все могут поехать в районный центр - село Айет. Поэтому Бердалинов собирается поговорить с руководством полиции, чтобы следователь приехал в Тобол и жители могли бы подать ему свое обращение.

Обещает аким и другую помощь:

- Я был на совещании в акимате района, обсуждали проблемы отопительного сезона. Для тех людей, у которых работы выполнены на 70%, мы хотим найти местную фирму, которая бы взяла под свою ответственность, и завершить эти работы. Будем вести переговоры. Потому что Qazaq Gaz Aimaq не подключит дома без подтверждения от фирмы с соответствующей лицензией. Мы ведем диалог с начальником газового хозяйства Лисаковска, чтобы найти какую-то фирму. Я, как аким, буду выступать гарантом, чтобы подключение состоялось. А тем, у кого не начались работы, будем в следующем году искать другие компании и советовать людям заключать договоры с ними.

- Люди говорят, что уже поверили одному акиму, проверявшему ТОО «КазКурылысГаз». Не боитесь ли вы, что у населения не будет доверия к вашим предложениям? - спросил корреспондент «НГ».

- Я никого не толкаю на это. Мы же дадим людям выбор из нескольких фирм, с которыми предварительно обговорим какие-то уступки для населения.

Два ТОО с одним названием?

В акимате не исключают и тот вариант, что ТОО «КазКурылысГаз» все-таки доделает работу и подключит дома.

Но сомнений по-прежнему много. Корреспондент «НГ» попытался получить комментарий у алматинского подрядчика. И каково было наше удивление, когда директор ТОО «КазКурылысГаз» Бибигуль САРСЕБЕКОВА, чья фамилия указана в договоре, сообщила, что ее фирма «никогда не работала за пределами Алматинской области». И она не знает, кто от ее имени подписывал с жителями договоры.

- Реквизиты мои, только печать не моя, кто-то пользуется так, - считает она.

Отметим, что договор заверили круглой печатью другого алматинского ТОО - «Olzha water».

Жители Тобола дали нам контакт представителя подрядчика Айкына СУЛЕЙМЕНОВА. И тот... заверил, что его фирма завершит работы до конца 2024 года.

- Работы продолжаются, у всех жителей работы начаты, - сказал Сулейменов. И очень туманно пояснил путаницу с названиями: - «КазКурылысГаз» - это перевод нашего названия с английского на казахский. Там есть несколько филиалов по всему Казахстану. Это не одна единая фирма. О заявлении в полицию я знаю, это решение людей. Там есть определенные клевета и лоббирование. Я это комментировать не буду. В южной части поселка мы уже подключили дома на двух улицах.

«НГ» направила запрос в департамент полиции с просьбой прокомментировать начатое в Тоболе расследование. Пока ответа мы не получили.

12 ноября, через неделю после обращения в полицию, во двор Ольги Белинской привезли и выгрузили трубы. Женщина надеется, что следствие и общественный резонанс все-таки смогут сдвинуть это дело с мертвой точки, и, если не этой зимой, так следующей, в их доме наконец появится газовое отопление.