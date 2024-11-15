Еще имело место водворение авто на штрафстоянку, привлечение к административной ответственности. По спискам, предоставленным управлением госдоходов по Костанаю, полиция, используя комплексы «Сергек», за 10 месяцев выявила и остановила во время движения в Костанае 62 машины должников. Общая сумма задолженности по ним - 3,9 млн тенге.

Машины некоторых должников отправили на штрафстоянку / Фото из архива "НГ"

- С целью взыскания задолженности по налогу на транспорт физических лиц рейды проводятся совместно с полицией и частными судебными исполнителями, - сообщил на брифинге 7 ноября руководитель УГД по г. Костанаю Азамат КОЖУКОВ, - с начала года провели 139 рейдов, после них поступило 11,7 млн тенге.

На начало ноября задолженность по местным налогам была 110,7 млн тенге, большая часть этой суммы - 82,5 млн тенге - по налогу на транспортные средства 1 747 граждан, так что рейды будут продолжены.