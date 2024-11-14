Все колледжи, предоставляющие места в общежитиях, обязаны размещать на своих официальных сайтах информацию о наличии свободных мест. Это требование содержится в действующих Правилах распределения мест в общежитиях образовательных организаций.

"Оно введено для того, чтобы обеспечить прозрачность, удобство и доступность информации для студентов, особенно для иногородних, которые сталкиваются с проблемой поиска жилья в процессе обучения, - пояснили в департаменте Агентства РК по делам госслужбы по Костанайской области. - В ходе общественного контроля были выявлены нарушения, связанные с отсутствием такой информации на сайтах образовательных учреждений, что говорит об их закрытости".

В числе нарушителей: Костанайский индустриально-педагогический колледж, Костанайский колледж автомобильного транспорта, Костанайский колледж бытсервиса, Костанайский колледж сферы обслуживания, Костанайский педагогический колледж, Костанайский политехнический высший колледж, Костанайский строительный колледж, Костанайский гуманитарный колледж, Костанайский социально-технический колледж, колледж предпринимательства КИнЭУ, Костанайский высший экономический колледж Казпотребсоюза.

"Такие нарушения прямо противоречат установленным требованиям и создают проблемы для студентов, которым необходимо заранее знать, есть ли места в общежитии", - отметили в ведостве.

Колледжам дали срок до 15 ноября, чтобы исправить нарушения. Как сообщили в департаменте. сейчас информация о свободных местах в общежитиях уже размещена на сайтах колледжей.

"Мы продолжаем мониторить качество оказания государственных услуг и призываем услугополучателей сообщать о любых нарушениях для недопущения нарушений их прав и защиты законных интересов. В департамент можно обратиться по телефону доверия: 39-31-65, а также посредством сервисов eOtinish, EgovKzBot2.0, elgeqyzmet_qostanai", - сообщили в ведомстве.