Фура ехала из Актобе в Караганду. Водитель остановился отдохнуть вблизи п.Айсары Костанайского района. Пока он отдыхал его фуру обокрали, сообщает пресс-служба Департамента полиции.

Пропажу водитель обнаружил уже когда приехал в Караганду. Он обратился в полицию, которая смогла установить похитителей.

- По подозрению в совершении преступления оперативники установили и задержали двух жителей Костанайской области, - сообщили в ДП. - Как выяснилось, пока водитель отдыхал, злоумышленники вскрыли замок на прицепе и похитили 5 коробок с запчастями. Все похищенные детали полицейские нашли и изъяли у одного из подозреваемых по месту его жительства.

По факту кражи в особо крупном размере проведено досудебное расследование, уголовное дело уже передано в прокуратуру для дальнейшей передаче в суд. Им грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Между тем, так как задержанные подельники были ранее знакомы, полиция проверяет их причастность к другим преступлениям.

Фото пресс-службы ДП