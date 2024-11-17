Лето - экспедиционная пора для работников всех краеведческих музеев. Костанайский областной историко-краеведческий - не исключение. Его работники периодически выезжают в разные районы области, где ищут материальные свидетельства разных эпох. Иногда удается находить очень старые вещи, которые в семье бережно хранили в память о предках.

Сокровища из кладовок

Каждый привезенный из экспедиции предмет получает инвентарный номер и карточку учета, в которой записано, кто сдал вещь в музей и кому она принадлежала.

Жители сел иногда не подозревают, что простые, а зачастую самодельные вещи, окружавшие их дедов и прадедов в быту, - настоящее сокровище для музея.

В июле этого года маршрут экспедиции пролегал через 16 населенных пунктов двух районов на юге Костанайской области: Амангельдинского и Жангельдинского. В ходе выезда не только собирали предметы в фонды музея, но и проводили мониторинг современной жизни сельского населения. Особенно интересовало исследователей, в каком состоянии находятся традиционные народные промыслы, где искать мастеров, сохраняющих технологии предков.





Деревянная утварь начала-середины 20-го века

Это, пожалуй, самая занимательная часть экспедиционной работы. Предметы ремесленной культуры - это в некотором смысле свидетельства развития цивилизации. Да, в наш технологичный век эти самодельные вещи кажутся неуклюжими, примитивными. На что там смотреть? А это с какой стороны смотреть.

Начнем с того, что когда-то их конструкция была впервые кем-то придумана. Не инженером с дипломом, не конструкторским бюро, а простым крестьянином или кочевником-скотоводом. Просто человеку понадобилась эдакая штука для такой-то работы, вот он и смастерил необходимое. А потом его опыт распространился среди соплеменников. Так человечество прошло путь от каменных отщепов до прецизионных инструментов и даже космической техники. Но сложная техника - это уже дело рук узких специалистов. А вот полезные самоделки умеют творить все меньше и меньше людей. С одной стороны, человечество очень быстрыми темпами прогрессирует, а с другой - стремительно утрачивает навыки изготовления даже простых предметов и обычную бытовую смекалку.

Ценность - в надежности

На выставке «Халык казынасы» первыми бросаются в глаза стоящие на одном постаменте крупные предметы утвари: ступа, куби для взбивания кумыса, сундуки да затесавшийся к ним в компанию электрический самовар.

Из этих некогда необходимых предметов быта только самовар - фабричного производства. Остальные изготовлены местными мастерами в разные годы 20-го века. Чтобы сделать куби (кумысобойку), конечно, нужен опыт, ведь деревянный сосуд нигде не должен пропускать кумыс. Не так просто добиться этого, делая высокий цилиндр из узких дощечек.

Грубо сколоченный сундук, конечно, вещь более простая, но и такую нынче далеко не каждый сделает, даже вооружившись электропилой, шуруповертом и шлифмашинкой. Просто потому, что ручной труд постепенно уходит из повседневной жизни каждого человека, оставаясь только в виде части профессиональной деятельности или хобби отдельных членов общества. А тогда как было? Понадобилась мебель для хранения вещей - сделал сундук. Возникла необходимость в ступе - взял ствол дерева с комлем, обтесал с наружной стороны, выдолбил изнутри и, пожалуйста, можешь делать крупу.

Глядя на деревянную дугу с металлическими крюками на концах, не каждый представитель молодого поколения догадается, что эта штука помогала носить ведра с водой, не «обрывая» рук. Этакая разгрузка по-старинному.

В уккиш перетирали табак

Многие мелкие предметы быта, найденные в этой экспедиции, тоже у современных людей вызовут недоумение. Вот, к примеру, зачем на ковшике ручка снизу, идущая от дна? Неудобно же! Так это и не ручка, а упор для ноги. И сосуд этот - не ковшик, а уккиш, служивший для перетирания табака. Ногой наступали на упор, крепко удерживая уккиш на месте, и большим пестом (шокпаром) измельчали листья табака. В случае надобности, кстати, шокпар превращался в боевую дубину.

Самодельный гребень для чесания пуха

Рядом с уккиш лежит гребень для чесания пуха, чей вид явно говорит о том, что он тоже самодельный. Сделана вещь грубовато, но крепкость ее рассчитана на долгие годы использования. А что еще нужно было для того, чтобы домашние рабочие инструменты исправно служили? Декор в таких случаях не важен, важна функциональность. Этот гребень мог прослужить еще не меньше века.

Эти седла немало послужили своим хозяевам

Отдельный уголок в выставочном зале выделен для демонстрации конской упряжи. Сложно представить казахскую семью, в которой не было седла и всего, что позволяло управлять лошадью. Конечно, для изготовления жесткого тюркского седла необходимы специальные навыки. Чего только стоит создание деревянной основы, делающей седла этого типа очень удобными для всадника. А изготовление металлических деталей, в том числе стремян, требовало работы кузнеца. И все эти технологические процессы тоже были частью народного промысла. К счастью, шорники не перевелись и поныне, мастерство их поднято порой до уровня искусства. Представленные на выставке седла немало «поработали», что видно по их износу. А вот камчи, туго сплетенные из полосок кожи, прекрасно сохранились. Впрочем, сделаны они в 70-80-е годы прошлого века и, видимо, не слишком часто использовались.

Не всякий догадается, что это мухобойка

Один из самых интересных экспонатов выставки «Халык казынасы» скромно висит в витрине, расположенной в углу зала. Похож этот предмет на шиньон из конского волоса, к которому почему-то приделана ручка. Если не знать тонкости традиционного казахского быта, догадаться о функционале этой вещи практически невозможно. Оказывается, это мухобойка! Интересно, догадались бы об этом знатоки из «Что? Где? Когда?», если такую штуковину извлечь из черного ящика? И успевали ли мухи избегать смерти от этого орудия механической дезинсекции?

Такие традиционные кольца по-прежнему популярны

Как всегда, на таких выставках есть на что полюбоваться женщинам: традиционные ювелирные изделия занимают достойное место в одной из витрин. А прямо под ними представлены инструменты ювелира Садуакаса Когентаева. Такими и делались все эти кольца, браслеты и декоративные элементы для одежды.

Этими щипцами еще в начале 20-го века кололи сахар

Есть в экспозиции вещи, которые навсегда ушли в прошлое и никогда уже не вернутся в бытовую жизнь. Например, щипцы для колки сахара 1916 года выпуска. Это сейчас сахар - рафинад или песок. А в начале 20-го века покупали сахарные головы (Почему такое название, непонятно. Больше это напоминало гору в миниатюре) и отделяли от них кусочки такими крепкими щипцами.

Керогаз безвозвратно ушел в прошлое

А такой кухонный прибор, как керогаз, и вовсе кажется чем-то настолько архаичным, что трудно себе представить, что он был очень популярен еще в середине 20-го века. Был такой практически на каждой кухне, работал, в отличие от примуса, бесшумно и не давал копоти. Но, поскольку для его исправной работы требовался чистый керосин, производство которого постепенно сокращалось, этим прибором перестали пользоваться и его место заняла более удобная газовая плита. И если сахарные головы вновь начали производить (видимо, для забавы небедных граждан), а для этого понадобятся щипцы, то керогазу пути назад уже нет.

На этой выставке еще много интересных вещей, когда-то бывших частью повседневности и которые либо уходят в прошлое окончательно, либо претерпевают метаморфозы, поспевая за временем и вкусами.

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