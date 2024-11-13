Штрафы на 700 тыс тенге собрал водитель "Альфарда" за два месяца в Костанае
13 ноября 2024, 16:44 | Происшествия
29-летнего мужчину, превысившего скорость 28 раз за два месяца, полицейские заде6ржали с помощью системы "Корғау", которая отслеживает злостных нарушителей. За это время владелец Toyota Alphard накопил штрафы почти на 720 000 тенге.
Например, 8 октября он проехал по городу со скоростью 101 км/ч при разрешённых 60 км/ч.
- Кроме того, выяснилось, что он не прошел технический осмотр. За это ему выписали дополнительный штраф, а автомобиль отправили на стоянку, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Всего с начала года этот водитель нарушил ПДД 40 раз, включая нарушения при маневрировании, использование мобильного телефона за рулём и неправильную перевозку пассажиров.
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