"Писала от чистого сердца" - Лауреатов 6-го конкурса "Жас толкын" назвали на открытии итоговой выставки в Костанае
Дмитрий ШЕРЕПА
Церемония награждения республиканского конкурса «Жас толқын – 2024» прошла 8 ноября в картинной галерее Костаная. Участие приняли авторы, работающие в разных форматах: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Всего в конкурсе рассматривали более 140 работ на темы культуры, истории Казахстана, традиций и обычаев казахского народа.
Конкурс проходил в два этапа, по итогам определены 13 победителей, которые получили денежные призы: 150 000 тенге за первое место, 70 000 за второе и 40 000 за третье. Кроме того, всем участникам вручили сертификаты.
Гран-при взял Айдар ТУРЫСБЕК из Амангельдинского района, который участвовал вне номинаций. Он сделал инсталляцию в форме кобыза.
Фото из личного архива Айдара Турысбека
- Для создания этого проекта я использовал дерево и кость, 150 асыков, 2 бараньих рога, украшения и кожу. - рассказал он "НГ". - Вся работа заняла один месяц. Мне хотелось показать традиции казахского народа. Кобыз – наш национальный священный инструмент, через него я хотел возвестить подрастающему поколению наше самобытное и, к сожалению, забываемое искусство.
В номинации «Скульптура» призовых мест не присудили. Как пояснили организаторы, скульптуры, по мнению жюри, "оказались достаточно слабыми и не дотянули". Призовой фонд перераспределили и добавили в номинацию "Живопись".
- На конкурс я представила две работы, вдохновившись искусством нашего народа: танцами и музыкой, - рассказала Лейла МАКАЕВА из Лисаковска, занявшая 2-е место в номинации "Графика". – Самая большая трудность была в том, чтобы придумать образ. Было мало времени на раздумья.
Асылым БУЛАТОВА приехала на конкурс из села Зашаган Западно-Казахстанаской области. Девушка заняла 2-е место в номинации «Живопись».
- Мое авторское композиционное решение - это моя родная бабушка у очага. Этот момент отложился в моей памяти. О конкурсе я узнала от Уральского союза художников, спонтанно отправила фото. Учитывая, что очень много участников, даже не ожидала получить победу, очень рада.
Первое место в номинации "Живопись" заняла еще одна художница из села Зашаган - Айнур БЕКНИЯЗОВА. Ее работа «Ата мектебi» веет теплом и уютом.
- Я писала от души, пыталась передать роль дедушки в казахской семье, его вклад в воспитание внуков, - говорит Айнур. - Писала от чистого сердца, от вдохновения!
Работы конкурсантов "Жас толқын – 2024" можно посмотреть в галерее в течение месяца.
Автор - студент 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова
Фото Дмитрия ШЕРЕПЫ
Список победителей конкурса "Жас толкын - 2024"
|
Номинация
|
Место
|
Автор
|
Город/область
|
"Живопись"
|
1
|
Бекниязова Айнур
|
Западно-Казахстанская обл., Уральский район, с. Зашаган
|
Абайдолла Акбота
|
Алматы
|
2
|
Колисниченко Юлия
|
Костанайская область, Узункольский район
|
Булатова Асылым
|
Западно-Казахстанская обл., Уральский район, с. Зашаган
|
3
|
Магзумов Дамир
|
Кокшетау
|
Запорожских Анна
|
Костанай
|
"Графика"
|
1
|
Алпусова Дана
|
Алматы
|
2
|
Макаева Лейла
|
Лисаковск
|
3
|
Лесалы Айдана
|
Алматы
|
"Декоративно-прикладное искусство"
|
1
|
Утепова Диана
|
Костанай
|
2
|
Абдуахитова Жанар
|
Костанайская область, Амангельдинский район
|
3
|
Издыбаева Адела
|
Аркалык
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