Церемония награждения республиканского конкурса «Жас толқын – 2024» прошла 8 ноября в картинной галерее Костаная. Участие приняли авторы, работающие в разных форматах: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Всего в конкурсе рассматривали более 140 работ на темы культуры, истории Казахстана, традиций и обычаев казахского народа.

Конкурс проходил в два этапа, по итогам определены 13 победителей, которые получили денежные призы: 150 000 тенге за первое место, 70 000 за второе и 40 000 за третье. Кроме того, всем участникам вручили сертификаты.

Гран-при взял Айдар ТУРЫСБЕК из Амангельдинского района, который участвовал вне номинаций. Он сделал инсталляцию в форме кобыза.

Фото из личного архива Айдара Турысбека

- Для создания этого проекта я использовал дерево и кость, 150 асыков, 2 бараньих рога, украшения и кожу. - рассказал он "НГ". - Вся работа заняла один месяц. Мне хотелось показать традиции казахского народа. Кобыз – наш национальный священный инструмент, через него я хотел возвестить подрастающему поколению наше самобытное и, к сожалению, забываемое искусство.

В номинации «Скульптура» призовых мест не присудили. Как пояснили организаторы, скульптуры, по мнению жюри, "оказались достаточно слабыми и не дотянули". Призовой фонд перераспределили и добавили в номинацию "Живопись".

- На конкурс я представила две работы, вдохновившись искусством нашего народа: танцами и музыкой, - рассказала Лейла МАКАЕВА из Лисаковска, занявшая 2-е место в номинации "Графика". – Самая большая трудность была в том, чтобы придумать образ. Было мало времени на раздумья.

Асылым БУЛАТОВА приехала на конкурс из села Зашаган Западно-Казахстанаской области. Девушка заняла 2-е место в номинации «Живопись».

- Мое авторское композиционное решение - это моя родная бабушка у очага. Этот момент отложился в моей памяти. О конкурсе я узнала от Уральского союза художников, спонтанно отправила фото. Учитывая, что очень много участников, даже не ожидала получить победу, очень рада.

Первое место в номинации "Живопись" заняла еще одна художница из села Зашаган - Айнур БЕКНИЯЗОВА. Ее работа «Ата мектебi» веет теплом и уютом.

- Я писала от души, пыталась передать роль дедушки в казахской семье, его вклад в воспитание внуков, - говорит Айнур. - Писала от чистого сердца, от вдохновения!

Работы конкурсантов "Жас толқын – 2024" можно посмотреть в галерее в течение месяца.

Автор - студент 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова

Фото Дмитрия ШЕРЕПЫ

Список победителей конкурса "Жас толкын - 2024"