В «Нашу Газету» обратилась жительница дома № 3 в 5 микрорайоне Костаная. Сообщила, что власти «навесили» на жильцов плату за фасадную подсветку. Когда же оплата не была произведена, в доме отключили свет, перестали работать лифты.

Фото Олега ПАКА

По словам читательницы, в подобной ситуации и дом № 7 в том же микрорайоне. «Мы были в отделе жилищных отношений, они сказали, что у них нет на это средств», - говорилось в обращении в редакцию.

Корреспондент «НГ» задала вопрос об этой проблеме на аппаратном совещании в акимате Костаная 12 ноября. Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ переадресовал вопрос руководителю отдела жилищных отношений Габиту БЕКТАБАНОВУ.

- Нам надо было сделать технический отчет. Теперь счетчик фиксирует подсветку как уличное освещение, то есть оплату будет производить акимат, - ответил тот. - И задолженность тоже оплатит акимат - ту сумму, что за год «намотало».

В обращении говорилось, что речь идет о долге в 140 000 тенге.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Когда мы освещение делаем, такие моменты бывают, - в свою очередь прокомментировал аким. - Еще раз повторю: подсветка на домах будет считаться уличным освещением и платить будет бюджет. Что касается конкретно названных домов, там разобрались. Это была временная ситуация. Что касается подсветки в целом, то работа по ее обустройству будет продолжаться. Город должен иметь свой красивый ночной облик. А для бизнеса в этом есть еще и маркетинговый момент. Так что призываю предпринимателей активнее делать световое оформление фасадов.