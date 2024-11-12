С первой декады ноября эта тема стала № 1 в областном центре. Уже снегопад 6-7 числа выдал городу 60% осадков от среднемесячной нормы, а после этого еще раз солидно сыпануло. В соцсетях немало жалоб от костанайцев на то, как подрядчики освобождают город от снега.

Больше всего горожане недовольны тем, что масса снега сразу не вывозится, остается на обочинах, смерзается, через эти брустверы ни проехать, ни пройти. Аким города Мараат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 12 ноября, на аппаратном совещании отдельно остановился на этой теме.

- Я слежу за соцсетями, видел ролик, где женщина с рынка на Складской предъявляет претензии, что дороги там прочистили, но теперь к ее торговой точке не проехать. Удивляюсь таким людям, - сказал Жундубаев, - ну возьмите лопату и прочистите проход к своему бизнесу. Сразу говорю, что город не будет это делать для каждого бутика. У нас есть правила, одобренные маслихатом. Согласно им, в первую очередь очищаем магистральные улицы, где находятся школы, больницы, учреждения, потом второстепенные дороги, затем проулки и переулки. Сразу после снегопада техника чистит отвально, просто пробивает направление, чтобы машины проехали. Люди, предприниматели могут взять лопаты и прочистить к себе тропинку. Дворовые территории - это ПКСК и ОСИ, заказываете технику и регулярно вывозите снег. Не надо ждать и уповать на кого-то. За чистые дворы люди ПКСК деньги платят. Что касается бизнеса - точно так же, и не выталкивайте снег со своих территорий на дорогу, чтобы кто-то убрал, а вывозите на полигон.

По словам акима, на вывоз снега со дворов и прилегающих к ним территорий коммунальной техникой могут рассчитывать только жители частного сектора. Желательно, отметил аким, подгадывать к моменту, когда на их улицах работают погрузчики.

Аким напомнил, что безопасное содержание и очистка от снега и сосулек крыш домов и подъездных козырьков - ответственность ПКСК и ОСИ. Бизнес таким же образом отвечает за свои входные группы. Тротуары, подъезды к остановочным павильонам, парковочные карманы - за подрядными организациями.

- Должно быть осознание, что мы общее дело делаем. Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой чистить проход к вашему магазину. Я признаю, что где-то мы не все выполняем. Но вы же видите, что коммунальщики работают, но не успевают. Поэтому просьба запастись лопатами, - сказал Жундубаев, - а то привыкли только для Инстаграма снимать, что город не чистится. Не видел ни одно автора поста, который бы почистил возле себя снег и показал - смотрите, как можно, и возьмите с меня пример.

Фото Галины КАТКОВОЙ