Религиозные лидеры и аксакалы подняли проблему непомерных затрат при проведении поминальных обрядов. Как говорят участники конференции «Религия и традиция: недопущение расточительства», это не предусмотрено ни в исконных обрядах, ни в канонах ислама.

В областной мечети сегодня, 12 ноября, вопрос обсуждали в формате открытого обмена мнениями.

- Умирает человек. Его родные, чтобы не ударить в грязь лицом, режут лошадь – иначе, по их убеждению, «будет стыдно», а для поминок снимают вместительное кафе. Лошадь может стоить около 700 тыс. тенге, плюс аренда места для поминального обеда и прочие расходы. Родственники берут кредиты от полутора-двух миллионов тенге и попадают в финансовую кабалу. Мы встречаемся с людьми и видим соперничество в пышности поминок, – говорит наиб-имам Костанайской областной мечети «Аймағанбет қажы Спанұлы» Нурлан СЕЙДАГАЛИЕВ. - Сегодня на конференцию мы позвали аксакалов со всех районов для того, чтобы уважаемые люди помогли донести до мусульман области: излишества в соблюдении обрядов веры, увы, у нас есть, и это очень актуально. Мы не хотим, чтобы простой народ страдал.

- Бывает так, что тщеславие буквально разоряет наших сограждан, - уверен аксакал Жандарбек СЕИТОВ. - Мы должны найти общее мнение по этому вопросу и единым решением осудить никчемные излишества, которые ни по вере, ни по обычаям народа. Это грех. И я до своих земляков постараюсь это донести.

На конференции, в которой приняли участие заместитель председателя ДУМК Казахстана, председатель областного Совета ветеранов, представители интеллигенции, имамы и аксакалы городов и районов, обсуждали, в частности, проведение поминальных ужинов за день до захоронения (қонағасы). По сложившимся традициям такой дастархан накрывали для близких родственников из дальных мест за день до захоронения. Сейчас обычай претерпевает большие изменения: семья умершего вынуждена накрывать стол на 200-300 человек дважды (за день и в день захоронения). Это, говорят священнослужители и аксакалы, не предусмотрено ни в исконных традициях, ни в канонах ислама, поскольку до захоронения не допускается чтение молитвы в память умершего.

- Наши религиозные лидеры, - отметил Нурлан Сейдагалиев, - действуют убеждением и примером. Ислам не одобряет ненужную роскошь и тщеславие, проявление которой тяжким бременем ложатся на наших граждан. Участники конференции надеются на понимание со стороны общества.

Фото Игоря НИДЕРЕРА