Вице-министра здравоохранения Ержана Нурлыбаева спросили, почему бесплатные лекарства заканчиваются раньше времени, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Нередко у нас возникает ситуация, когда год еще в самом разгаре, но казахстанцы обращаются в поликлиники, и те лекарства, которые им положены, они не могут получить, потому что врачи говорят, что лекарства закончились. Почему у нас из года в год повторяется проблема, что лекарства для тех, кому они положены, заканчиваются раньше времени?" - поинтересовались журналисты на брифинге в правительстве.

Как пояснил вице-министр, проблемы с обеспечением лекарствами связаны с издержками в планировании.

"В отношении того, чтобы этого больше не повторялось, Министерство здравоохранения проводит работу по персонифицированному учету и заявке по лекарственным препаратам. Именно те пациенты, которые находятся на диспансерном учете, на них будут составлять персонифицированные заявки, и они будут получать эти лекарства", - заявил он.

По словам чиновника, персонифицированный учет лекарств позволит точнее прогнозировать потребность в медикаментах.

"Сейчас информационные системы будут выстраиваться таким образом, что заявки будут формироваться с низовых форм, начиная с участковых врачей, пофамильно на отдельно взятого пациента, который находится у нас на диспансерном учете. Объем годовой будет формироваться с учетом того алгоритма, той схемы лечения, которая была прописана нашими врачами. В дальнейшем движение лекарственного препарата для этого пациента будет отслеживаться от момента завоза его на территорию Казахстана до момента его потребления, выдачи непосредственно пациенту", - отметил вице-министр.

При этом, как подчеркнул Нурлыбаев, для регистрации и подтверждения того, что пациент получил лекарственные препараты, будут использоваться биометрические технологии.

"То, что посередине года или в конце года (заканчиваются лекарства - прим.), бывают такие ситуации. В том числе это связано с тем, что у нас в течение года есть прирост пациентов, которые появляются на дистанционном наблюдении, и для обеспечения этими препаратами, дополнительным объемом лекарств, нам необходимо какое-то время. Здесь бывают иногда такие перебои, но я вас уверяю, что эта система персонифицированного учета и заявки лекарственных препаратов позволит нам минимизировать такие ситуации и эти риски, с которыми сталкиваются наши пациенты, свести к нулю", - подчеркнул он.