Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов сообщил, что 348 тысяч газовых баллонов в Казахстане требуется заменить, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Во время заседания правительства министр сообщил, что с 2021 года в домах казахстанцев установлено свыше 107 тысяч датчиков, которые позволяют на ранних стадиях предупредить человека об опасности угарного газа.

"Датчики сработали 55 раз, тем самым предотвращена гибель 248 человек. Следующая причина (гибели людей - прим.) - это неправильное использование бытового газа, что может привести к взрывам. Сейчас население в нарушение закона заправляет газовые баллоны на автозаправках, при этом наибольшая их часть подлежат утилизации. Предварительно, по нашим подсчетам, 348 тысяч газовых баллонов подлежат замене", - сообщил министр.

По словам главы МЧС, необходимо усилить контроль за соблюдением безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и газового оборудования.