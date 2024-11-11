Матчи 5-го и 6-го туров регулярного чемпионата Казахстана по футзалу «Аят» проводил в Рудном на паркете «Аят арены» с действующим чемпионом Казахстана «Семеем».

Автор хет-трика в первом матче защитник «Аята» Ерсултан Сагындыков против автора дубля бразильского нападающего «Семея» Дедезиньо / instagram.com/fcsemey

Перед очным двухматчевым противостоянием, считавшимся центральным в этих турах, рудничане занимали вторую строчку в турнирной таблице, набрав в четырех турах 10 очков, а «Семей» находился на седьмом месте, проведя только две встречи, в которых набрал 4 очка.

Хозяева значительно активнее начали первую встречу, и на четвертой минуте уже вели со счетом 2:0. В составе «Аята» отличились Жеже и Азат Валиуллин. Бразилец на 3-й минуте при розыгрыше углового удара, находясь в штрафной площади соперника, переправил мяч в ворота «Семея» после удара справа Валиуллина. А на 4-й минуте уже и сам капитан рудничан перевел мяч в ворота гостей также после розыгрыша углового удара на левом краю в исполнении того же Ерсултана Сагындыкова. Такое начало стало холодным душем для действующего чемпиона, который сумел перехватить инициативу. И на 5-й минуте «Семей» провел быструю атаку, в результате которой нападающий «Аята» Азиз Нагашыбай срезал в свои ворота мяч, отбитый вратарем Дмитрием Бондаревым после удара вышедшего один на один с ним бразильского нападающего Дедезиньо - 2:1.

Через пять минут у ворот «Аята» вновь был активен Дедезиньо, сравнявший счет. Но через минуту Сагындыков отобрал мяч у гостей на своей половине площадке, сделал передачу вперед Леандерсону и, получив ответный пас, вновь вывел рудничан вперед. Однако на перерыв команды ушли при счете - 3:3, после того, как на 15-й минуте отличился еще один бразильский легионер «Семея» Кандидо.

На третьей минуте второго тайма Сагындыков от своей штрафной площади пробил верхом по воротам «Семея», вратарь и капитан гостей Рауан Атантаев поймал мяч под перекладиной, но оказался вместе с ним... в сетке ворот. И благодаря оформившему дубль защитнику «Аят» вновь вышел вперед. Счет 4:3 продержался десять минут, а за восемь минут до финального свистка восстановил равновесие экс-игрок «Аята» Ринат Турегазин. И, перейдя на игру с пятью полевыми игроками, через две минуты уже «Семей» вышел вперед, а автором года стал Ержан Карменов.

Так капитан «Аята» Азат Валиуллин готовится к матчу / Фото vk.com/mfc_ayat_official

За полторы минуты до финального свистка в четвертый раз в матче счет стал равным, а сравнял его Сагындыков, отправивший мяч в правый верхний угол ворот гостей ударом с середины площадки соперника и оформивший хет-трик. Но удержать ничейный счет в матче с грозным соперником рудничанам не удалось, а виной тому стал гол оформившего дубль за 29 секунд до окончания матча Кандидо - 5:6.

Во второй встрече счет открыли гости усилиями Дедезиньо, на 5-й минуте завершившего красивую комбинацию своей команды. Но, как и в первой встрече, команды ушли на перерыв при равном счете, а сравнял его за 13 секунд до перерыва Валиуллин, замкнувший у дальней штанги прострел справа Сагындыкова, которому сделал красивый пас пяткой Леандерсон.

Во втором тайме после дубля Леандерсона «Аят» вышел вперед. Вначале на 27-й минуте бразилец с линии штрафной площади переправил в ворота мяч, отбитый вратарем гостей после дальнего удара Сагындыкова. А на 36-й минуте он поразил пустые ворота «Семея», перешедшего на игру с пятью полевыми игроками. Гости смогли до конца встречи только сократить счет, а «Аят» таким образом взял реванш, нанеся первое поражение действующему чемпиону - 3:2.

Остальные матчи туров завершились следующим образом: «Атырау» - «Тулпар» - 2:0 и 3:1, «Жетысу» - «Ордабасы» - 2:3 и 6:2, «Актобе» - «Каспий» - 1:3 и 5:3, «Байтерек» - «Астана» - 10:4 и 5:2.

Следующие матчи «Аят» проведет 16 и 17 ноября в Алматы с «Кайратом».