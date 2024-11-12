Искусственные неровности установлены на участках дороги, где нет рядом школ или социальных объектов. Несоответствие техническим нормам приводит к повреждению автотранспортных средств и дорожного полотна. В сельском акимате обещают разобраться.

Не бей «лежачего»?

Если проехаться по Северному микрорайону села Заречное, смотреть стоит в оба. Асфальт новый, но лучше заранее знать, где притормаживать, ибо невнимание грозит замятием защиты или поддона двигателя, а то и поломкой бамперов. Автовладельцы таких «лежебок» не жалуют, но уважать должны, ведь правила писаны для всех. А вот если не по правилам – всё равно уважать?

- Смотрите, вот только поставили недавно, - говорит житель села Станислав. - Что это такое, прямо перед перекрёстком? Да хоть бы сделали по-людски. А то человек подъезжает, вроде и скорость всего 40 км/ч и бампером – бамс! Моя жена недавно подфарник здесь сломала.

А ведь «лежачие полицейские» не должны наносить вред автомобилям в процессе преодоления препятствия. Для этого в Госстандарте РК - СТБ 1538-2005 - выработаны требования, регламентирующие размеры и нюансы монтажа таких неровностей.

Едем дальше: за примерно 200 м дороги – четыре «лежачих». Справа пустырь, слева – ни школы, ни больницы какой-нибудь или просто учреждения. Проехали по микрорайону – восемь таких знаков вызывают вопросы.

- В течение нескольких лет в практику вошло самовольное установление этих «лежачих полицейских», не по нормам и без согласования с административными органами, - продолжает Станислав. - Мне говорили на общем собрании жильцов: "У нас тут дети играют". Даже начали на меня кричать. Я спрашиваю: "Это где, на проезжей части ваши дети играют? Вы разрешаете ребёнку играть на проезжей части?"

А я им делал знаки

В акимате Заречного сельского округа "НГ" пояснили, что исполнительный орган перенаправляет жалобы и обращения жителей села в отдел полиции района, где специалисты делают заключение и дают акимату предписания об установке знака в определённый срок силами подрядной организации.

- По первым двум знакам «искусственная неровность» было обращение от жителей, - говорит заместитель акима Заречного сельского округа Евгений ТАРАН, - последовало предписание от дорожной полиции, всё как положено.

- По остальным таким знакам мы направляем сейчас запрос, - добавляет аким Заречного сельского округа Нурлан КУЗАЙБИН. - В целом можно признать, что с искусственными неровностями в Заречном есть определённые проблемы.

Проблемы могут возникнуть и у энтузиастов добровольной модификации проезжей части. Самовольная установка объекта «искусственная неровность» чревата ответственностью по ст. 630 КоАП РК («Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения»). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30 месячных расчётных показателей.

Фото из архива "НГ"