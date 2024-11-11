По прогнозам синоптиков, во вторник, 12 ноября, ночью и утром по области ожидается небольшой снег, на юге - туман. В среду, 13 ноября на территории области - снег и метель.

Фото Олега ПАКА



В Костанае во вторник переменная облачность без осадков, в среду снег, метель.

- В ночь на вторник термометры покажут 8-13, на востоке и юге 16 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днем ожидаем -5...-10°С. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -5...-10°С, на юге до -13°С, днём термометры покажут -3...-8°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -11...-13°С, днём -6...-8°С. В среду: ночью -8...-10°С, днём -5...-7°С.

Во вторник ожидается переменный западный - северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В среду его сменит западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и востоке области.



