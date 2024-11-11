51-летняя жительница областного центра Ида ШМИДТ долгое время страдала одышкой. Некогда энергичной женщине с каждым разом становилось всё сложнее подниматься по лестнице и совершать пешие прогулки. Кроме выраженной одышки, у женщины отекали ноги. Историю выздоровления Иды рассказали в Фонде медицинского страхования.

В Костанайском областном кардиоцентре Иде Александровне провели КТ лёгких и обнаружили массивные тромбы. Это и объяснило причину сердечной недостаточности у пациентки.

- В правой и левой лёгочной артериях были тромбы, которые суживали просвет этих артерий на 90-95%, — уточнил кардиохирург областного кардиоцентра Абунасыр СУХАНОВ. - Мы с командой до сих пор удивляемся, как она ходила с таким массивным тромбозом и как ей удалось выжить.

Так как тромбы не удается растворить препаратами, было принято решение провести операцию. Сделали это бесплатно, по страховке. И спустя чуть больше месяца женщина может самостоятельно подниматься на второй этаж без остановок и, сделав небольшой отдых, снова взбираться по лестнице.

- На данный момент состояние пациентки значительно улучшилось: она уже ходит и поднимается по этажам. Раньше у неё была одышка даже в состоянии покоя, - добавил доктор Суханов.

К слову, в Костанайской области впервые удалили тромбы таких массивных размеров.

- Проводите больше таких операций, чтобы спасать таких же, как я, — пожелала врачам кардиоцентра Ида Шмидт.

Фото предоставлено пресс-службой ФМС