Костанайцам, не сдавшим в этом году «входную» декларацию по форме 250.00, служба госдоходов в конце сентября стала направлять уведомления. Если эти сообщения остались без внимания, налоговики сейчас могут приостановить таким гражданам расходные операции.

Речь идет об обязательном участии в третьем этапе всеобщего декларирования - в текущем году в него обязаны были вступить индивидуальные предприниматели, а также руководители, учредители юридических лиц и их супруги. Срок представления декларации истек 16 сентября 2024 года.

- В Костанае декларацию 250.00 об активах и обязательствах должны были сдать 34 206 человек, исполнили свои обязательства 95% декларантов, - отметил на брифинге 7 ноября руководитель управления государственных доходов по г. Костанай Азамат КОЖУКОВ, - из 38 811 костанайцев, обязанных сдать декларацию 270.00 (о доходах и имуществе, как ранее вошедшие в систему всеобщего декларирования «НГ»), это сделали 93,1%.

С момента выставления уведомлений тем, кто декларации проигнорировал, на исполнение обязательств отводится 30 рабочих дней. Потом составляются административные протоколы, а к некоторым категориям декларантов, в частности, предпринимателям, может быть применен пп.1 ст. 188 Налогового кодекса РК. То есть, им могут приостановить расходные операции по счетам.

- Мы по сей день звоним налогоплательщикам, объясняем, что им нужно сдать декларации, готовы помочь. Говорим: приходите к нам, поможем заполнить тем, кто затрудняется, и отправить, - сказала корреспонденту «НГ» руководитель отдела УГД по г. Костанай Ляззат АШИМОВА. - Что касается приостановления расходных операций, то как только декларант исполнит обязательство, в течение одного рабочего дня блокировка снимается.

Фото Галины КАТКОВОЙ