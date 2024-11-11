Распродажу продукции местных фермеров и КХ организовали в субботу, 9 ноября, в Сити-центре. Несмотря на мороз, покупателей оказалось немало, и уже через несколько часов после открытия ярмарки большинство прилавков опустели.

Спросом пользовалось мясо: говядина от 2 300 тенге за 1 кг, свинина – дешевле, 1 700 тенге, а килограмм конины можно было приобрести за 2 400 тенге. Продавали и тушки индейки, которые привлекали внимание посетителей своим размером и оправданной ценой.

- Мы продаём мясо индейки, - рассказали супруги Максим и Надежда ПАНФИЛОВЫ. - Последний раз мы были здесь в 2021 году, а сейчас, после долгого перерыва, планируем приезжать чаще. Сегодня привезли 100 кг, покупателей много. Все, кто проходят, удивляются. Главный плюс этой ярмарки - то, что людям можно реализовать свою продукцию, даже вот из деревень приезжают, есть хоть какая-то возможность. Единственное, что хотелось бы, чтобы можно было бронировать места. Чтобы ты приехал и знал, что у тебя уже есть своё место, и не переживал. В целом ярмарка хорошая, но холодно.

Яйца не уступали мясу в спросе – очередь за ними выстроилась с раннего утра. Десяток яиц "Жас Канат 2006" можно было купить за 480 тенге, а в некоторых местах продавали даже на 30 тенге дешевле.

Разочарование горожан вызвало то, что на ярмарке было мало овощей.

- На самом деле ярмарка скудная, очень мало овощей. - говорит Наталья ОКРЕМОВА. - Я сегодня хотела купить капусты, но её очень мало. Ну вот вообще очень мало, практически нет. Но вот что меня приятно поразило: мёд подешевел, в прошлый раз был дороже.

Хоть овощей было и мало, зато они продавались по выгодной цене: лук и картофель – от 120 тенге за килограмм, морковь - 140 тенге, а вот капуста оказалась дешевле всех - за килограмм можно было отдать всего 100 тенге.

Сахар продавали по 9 000 тенге за 25 кг, муку "Атамекен" – по 10 000 тенге за 50 кг и 5 000 тенге за 25 кг.

- Мы каждый год ходим на эту ярмарку, нам очень нравится, когда её проводят на свежем воздухе, а не в "Саяхате", - рассказали Татьяна и Олег ВАХРУШЕВЫ. - Постоянно здесь покупаем сахар, потому что здесь он дешевле. Многие пенсионеры ходят на ярмарку, мы тоже пенсионеры, нам это выгоднее.

Продавали также фрукты, сладости и даже новогодние подарки.

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