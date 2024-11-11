Матч заключительного тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в гостях против кызылординского «Кайсара».

Руй Кошта у ворот «Кайсара» / Скриншот трансляции

Костанайский клуб, одержав в предыдущем туре домашнюю победу над претендовавшей на золотые медали «Астаной» (1:0), еще сохранял при определенном раскладе шансы и на попадание в еврокубки, и на бронзовые медали. Но для этого «Тоболу» нужно было подняться на четвертую строчку в турнирной таблице, выигрыв у занимавшего восьмое место «Кайсара», потерпевшего в предпоследнем туре разгромное поражение в гостях от «Кызылжара» (2:6).

Команды в этом сезоне встречались дважды. И если в матче 1/8 финала Кубка РК костанайцы одержали уверенную победу в Кызылорде (3:0), то в матче первого круга уступили «Кайсару» на своем поле (1:2).

В стартовом составе «Тобола» на поле стадиона имени Гани Муратбаева вышли Стас Покатилов, Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович, Альберт Габараев, Ислам Чесноков, Ахмед Эль-Мессауди, Эдедем Эссьен, Еркин Тапалов, Игор Иванович и Руй Кошта.

Первый опасный момент в матче создали гости. На 8-й минуте Асранкулов с левого фланга сделал передачу в касание в штрафную площадь на ход Коште, преследуемому двумя защитниками: черногорцем Иованом Пайовичем и белорусом Русланом Юденковым. И перед вратарской площадкой Юденков выбил мяч за лицевую линию буквально с ноги у португальского нападающего во время нанесения им удара по воротам. После этого игроки костанайского клуба разыграли три подряд угловых удара, но ни один из них не принес результата.

Хозяева ответили на 18-й минуте ударом Айбара Жаксылыкова, после розыгрыша стандарта опасно пробившего из пределов штрафной площади в правый угол ворот, но Покатилов отбил мяч перед собой, а затем забрал его в руки. На 27-й минуте во время атаки «Тобола» по левому краю Эль-Мессауди отдал передачу Чеснокову, тот перед штрафной площадью переиграл двух игроков и сделал подачу к дальней штанге Коште, но того опередили защитники, выбив мяч на угловой.

А вот через две минуты выпад «Кайсара» по левому флангу завершился передачей назад от лицевой линии из пределов штрафной площади нападающего Шохназара Норбекова открывшемуся белорусскому партнеру по атаке Василию Совпелю, который со второго касания пробил по воротам. И скачущий по газону мяч благополучно влетел в ближний угол, миновав трех игроков и вратаря «Тобола» - 1:0.

На 37-й минуте Норбекову удалось убежать к воротам гостей по центру, но вышедший за пределы штрафной площади Покатилов не дал себя переиграть, в падении отбив мяч ногой. Через минуту после длинной передачи Ндиайе со своей половины поля к штрафной площади уже Чесноков пробил низом по воротам хозяев, но российский вратарь «Кайсара» Степан Сикач в падении поймал мяч.

Игор Иванович создает опасный момент у ворот «Кайсара» / Скриншот трансляции

Еще через минуту Эль-Мессауди и Чесноков вывели слева на ворота Ивановича, после удара которого с боковой линии вратарской площадки с острого угла голкипер выбил мяч на угловой. В компенсированное же к первому тайму время Эль-Мессауди не попал в створ ворота после удара по центру с дуги штрафной площади. А затем на правом краю штрафной площади Кошта пяткой откатил мяч Эль-Мессауди, тот отдал пас Ивановичу, который с разворота пробил низом в ближний угол ворот, но вратарь в падении поймал мяч.

В перерыве главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев поменял Габараева на Александра Зуева.

А уже через четыре минуты после возобновления игры хозяева удвоили свое преимущество, выведя по центру один на один с вратарем Совпеля, который оформил дубль, перебросив мяч через вышедшего навстречу Покатилова - 2:0. А еще через шесть минут счет едва не стал разгромным, но Жаксылыков после передачи справа пробил из пределов вратарской площадки впритирку с левой стойкой ворот.

Удар по воротам «Кайсара» наносит Роман Асранкулов / Скриншот трансляции

На 63-й минуте вместо Кошты на поле вышел Давид Энен. А через минуту гости едва не «размочили» счет после розыгрыша углового удара, но после подачи Ивановича от левого углового флажка и удара с разворота с отскоком от газона из центра штрафной площади Асранкулова голкипер в падении поймал мяч. «Тобол» продолжал атаковать, и по воротам из пределов штрафной площади били Тапалов и Асранкулов, но оба - выше створа. На 75-й минуте Тапалов вновь опасно пробил с линии штрафной площади, но мяч пролетел над левой «девяткой».

Через пять минут в составе «Тобола» произошла двойная замена, и вместо Эссьена и Ивановича на поле вышли соответственно Жаслан Жумашев и Цотне Мосиашвили. А еще через две минуты гости заработали штрафной удар за снос на линии штрафной площади Чеснокова. Сам пострадавший пробил со стандарта, но мяч пролетел и над «стенкой», и над перекладиной ворот. А в добавленное время Чеснокова сбили уже в штрафной площади, и судья встречи Айдын Тасыбаев из Астаны указал на 11-метровую отметку. Однако после вмешательства ВАР он отменил свое решение, и «Тобол» потерпел поражение со счетом 0:2, после которого костанайский клуб опустился в итоговой таблице чемпионата на пятое место.

В заключительном туре определился и чемпион Казахстана, которым стал «Кайрат», переигравший в гостевом матче «Атырау» благодаря единственному голу, забитому с пенальти.

Серебро у «Астаны», разгромившей «Жетысу» (5:0), забив все пять мячей еще до перерыва. Бронзовые медали завоевал ставший обладателем Кубка РК «Актобе», переигравший на своем поле «Туран» (2:0). Обошел костанайский клуб «Ордабасы», со счетом 2:1 обыгравший на своем поле «Елимай», который занял шестое место. А в начавшемся из-за непогоды на полчаса позже, чем все остальные матчи тура, поединке между «Женисом» и «Кызылжаром» столичный клуб уступил в Павлодаре - 0:1.

Одним из лучших бомбардиров чемпионата стал полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков, на счету которого 10 голов (один с пенальти) и четыре результативные передачи. Столько же забитых голов у бразильского нападающего «Кайрата» Жоао Пауло, отдавшего также и две голевые передачи, и белорусского нападающего «Атырау» Николая Сигневича.