Сегодня, 10 ноября, «Кайсар» и «Тобол» провели матч в рамках заключительного, 26-го тура Казахстанской Премьер-лиги, сообщает Prosports.kz.

ФК "Кайрат"

Матч завершился сухой победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба гола забил полузащитник казахстанского клуба «Кайсар» Василий Совпель на 29-й и 49-й минуте.

В то же время "Кайрат" в заключительном туре премьер-лиги чемпионата Казахстана сыграл на выезде против "Атырау", передают vesti.kz. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0. На 58-ой минуте встречи Никита Степанов был удален с поля, а на 59-ой минуте Георгий Зария с пенальти принес "Кайрату" победу.

Таким образом, "Кайрат" набрал 47 очков и завершил КПЛ на первой строчке. Второй оказалась "Астана" с 46-ю баллами. Третья строчка у "Актобе" с 43-мя пунктами. Костанайский "Тобол" же остановился на 5-м месте, набрав всего 39 очков.

Отметим, что "Кайрат" в четвертый раз в истории стал чемпионом Казахстана. Ранее алматинский клуб побеждал в 1992, 2004 и 2020 годах.