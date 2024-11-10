План работ Костанайской Горэлектросети с 11 по 14 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». на следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.

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В связи с работами отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-703 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ)

11 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Парковая 15/1,15/2.





ТП-ЦРП (работы на ПС)

11 ноября 10:00 до 18:00

краеведческий музей,

ИП Гафуров,

ИП Деткова,

салон красоты «Профи Стиль»,

«Вселенная красоты»,

«Брадобрей».

Спальный сектор:

пр. Тауельсиздик 67.

Светофор:

ул. Алтынсарина – пр. Тауельсиздик





КТП-570 (работы на ВЛ)

12 ноября 10:00 до 18:00

детский сад «Белоснежка» по ул. 1 Челябинская 6.

Частный сектор:

ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Челябинская.





(работы на ПС)

13 ноября 10:00 до 17:00

дачи «Текстильщик 2»,

«Садовод – Строитель»,

«Энергетик»,

«Геолог»,

КХ «Тэрра»,

хим. база «Шаруа»,

ИП Сабиев,

полигон «Северный»,

ТОО «Лудэ-Каз».





КТП-Айткужинов (работы на ПС)

13 ноября 10:00 до 18:00

ТП-Пионерлюкс (промзона по ул. Складской) (работы на ВЛ)

13 и 14 ноября 10:00 до 18:00

ИП Гареев,

ИП Пупырева,

ИП Михелис,

ИП Банников,

ТОО «Анай»,

ТОО «ВАН»,

магазин «Рыбная лавка»,

ТОО «Компани «ДОСТ».





КТП-ГЭС (работы на ПС)

14 ноября 10:00 до 18:00