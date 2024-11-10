В семи районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 11 по 14 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». на следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-703 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ)
11 ноября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Парковая 15/1,15/2.
ТП-ЦРП (работы на ПС)
11 ноября 10:00 до 18:00
- краеведческий музей,
- ИП Гафуров,
- ИП Деткова,
- салон красоты «Профи Стиль»,
- «Вселенная красоты»,
- «Брадобрей».
Спальный сектор:
- пр. Тауельсиздик 67.
Светофор:
- ул. Алтынсарина – пр. Тауельсиздик
КТП-570 (работы на ВЛ)
12 ноября 10:00 до 18:00
- детский сад «Белоснежка» по ул. 1 Челябинская 6.
Частный сектор:
- ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Челябинская.
(работы на ПС)
13 ноября 10:00 до 17:00
- дачи «Текстильщик 2»,
- «Садовод – Строитель»,
- «Энергетик»,
- «Геолог»,
- КХ «Тэрра»,
- хим. база «Шаруа»,
- ИП Сабиев,
- полигон «Северный»,
- ТОО «Лудэ-Каз».
КТП-Айткужинов (работы на ПС)
13 ноября 10:00 до 18:00
ТП-Пионерлюкс (промзона по ул. Складской) (работы на ВЛ)
13 и 14 ноября 10:00 до 18:00
- ИП Гареев,
- ИП Пупырева,
- ИП Михелис,
- ИП Банников,
- ТОО «Анай»,
- ТОО «ВАН»,
- магазин «Рыбная лавка»,
- ТОО «Компани «ДОСТ».
КТП-ГЭС (работы на ПС)
14 ноября 10:00 до 18:00
- ГЭК – 17,
- ГЭК – Мотор,
- столярный цех по ул. Мауленова 15/3,
- прачечная по ул. Мауленова 15/1.
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