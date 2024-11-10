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В семи районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе

10 ноября 2024, 17:45 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 11 по 14 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». на следующей неделе работы  на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-703 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ)

11 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Парковая 15/1,15/2.


ТП-ЦРП (работы на ПС)

11 ноября 10:00 до 18:00

  • краеведческий музей, 
  • ИП Гафуров, 
  • ИП Деткова, 
  • салон красоты «Профи Стиль», 
  • «Вселенная красоты», 
  • «Брадобрей».

Спальный сектор:

  • пр. Тауельсиздик 67.

Светофор:

  • ул. Алтынсарина – пр. Тауельсиздик


КТП-570 (работы на ВЛ)

12 ноября 10:00 до 18:00

  • детский сад «Белоснежка» по ул. 1 Челябинская 6.

Частный сектор:

  • ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Челябинская.


(работы на ПС)

13 ноября 10:00 до 17:00

  • дачи «Текстильщик 2», 
  • «Садовод – Строитель», 
  • «Энергетик», 
  • «Геолог», 
  • КХ «Тэрра», 
  • хим. база «Шаруа», 
  • ИП Сабиев, 
  • полигон «Северный», 
  • ТОО «Лудэ-Каз».


КТП-Айткужинов (работы на ПС)

13 ноября 10:00 до 18:00

 

ТП-Пионерлюкс (промзона по ул. Складской) (работы на ВЛ)

13 и 14 ноября 10:00 до 18:00

  • ИП Гареев, 
  • ИП Пупырева, 
  • ИП Михелис, 
  • ИП Банников, 
  • ТОО «Анай», 
  • ТОО «ВАН», 
  • магазин «Рыбная лавка», 
  • ТОО «Компани «ДОСТ».


КТП-ГЭС (работы на ПС)

14 ноября 10:00 до 18:00

  • ГЭК – 17, 
  • ГЭК – Мотор, 
  • столярный цех по ул. Мауленова 15/3, 
  • прачечная по ул. Мауленова 15/1.