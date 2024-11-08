По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 ноября, ночью на севере и востоке ожидаются снег, метель, гололёд. Днём на большей части территории области будут осадки, метель и гололёд. На западе и севере ночью и утром - туман. В воскресенье, 10 ноября опять ночью будет снегопад, днём осадки в виде дождя и снега. Метель и гололёд снова будут затруднять движение транспорта. В понедельник, 11 ноября, снег и метель ночью будут покрывать всю область, а днём – север, юг и восток.

В Костанае в ближайшие трое суток по прогнозу – снег, метель, гололёд.

- В субботу, ночью будет 8-13, на юге 5 градусов мороза, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днем термометры покажут 0…-5 °С. В воскресенье ночью термометры покажут от 0 до -5 °С, днём -2…+3 °С. В понедельник температура вновь понизится. Ночью прогнозируем -3…-8 °С, на западе -11 °С. Днём по прогнозу -3…-8 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -10…-12 °С, днём 0…-3 °С. В воскресенье: ночью -1…-3 °С, днём 0…+2 °С. В понедельник: ночью -6…-8 °С, днём -3…-5 °С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный. В субботу и воскресенье скорость ветра будет переменчивой, с периодическими усилениями до 15-20 м/с, на востоке до 23-28 м/с, отдельные порывы будут достигать штормовой скорости 30 м/с и более. В понедельник ветер утихнет и будет в пределах 9-14 м/с.

Фото Олега ПАКА