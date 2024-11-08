Депутат Мажилиса, председатель Комитета по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов раскрыл причины дефицита бюджета Казахстана. Этой теме он посвятил публикацию в своем Telegram-канале, передает Tengrinews.kz.

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По мнению Аймагамбетова, причиной бюджетного дефицита в определенной степени является существующее бюджетное законодательство.

"Огромные бюджетные полномочия правительства и Минфина, а также большая автономия администраторов бюджетных программ, не подкрепленные подотчетностью, четкими правилами, процедурами и целевыми индикаторами, создали условия для дефицитного, несбалансированного бюджета и низкой эффективности. Сейчас правительство, в отличие от прежних времен, уже не проводит уточнение бюджета в Парламенте. Им это не нужно. Так легче, так меньше вопросов, можно кулуарно решить любые вопросы. Они самостоятельно проводят по 8–10 корректировок бюджета в год на уровне правительства. В итоге тот бюджет, который изначально принимается Парламентом, и его задачи и цели, утвержденные вначале, меняются до неузнаваемости", - написал депутат.

Как отметил мажилисмен, в настоящее время и сами министерства могут в рамках бюджетных программ перераспределять средства. При этом четких правил и регламентов просто нет.

"Теперь в рамках проекта нового Бюджетного кодекса программы будут укрупняться, и министерствам будет предоставлена еще большая самостоятельность. Я считаю, что автономия без подотчетности, без измеримых и понятных задач, сильных специалистов и нормальной системы государственного планирования — это очень опасно. Без изменения внутренних механизмов исполнения и контроля внешнее введение блочности не решит проблему, а только усугубит ее. Если так пойдет и дальше, бюджет можно будет в будущем утверждать в Парламенте одной общей цифрой по каждому министерству, а внутри каждое министерство будет менять распределение, как захочет. Постепенно пропадет сам смысл утверждения бюджета", - предупредил он.

Другим "большим вопросом" Аймагамбетов назвал четкие условия по трансфертам из Нацфонда, как отметил мажилисмен, гарантированный трансферт из Национального фонда, казалось бы, должен сдерживать правительство, но остаются лазейки. В результате Нацфонд, который должен использоваться как фонд будущих поколений, превратился в основной источник покрытия дефицита бюджета и решения проблемы неэффективности.

"У меня большие сомнения, что проект нового Бюджетного кодекса решает системные проблемы. К сожалению, в проекте, внесенном правительством, остались прежние недостатки, и системные проблемы бюджетной системы так и не были устранены. В настоящее время по всем этим и другим направлениям нами предложены поправки, идет бурная дискуссия. Однако многие из правильных норм не поддержаны заключениями правительства", - сообщил парламентарий.

Кроме этого, по словам Аймагамбетова, причина бюджетного дефицита кроется еще в одном блоке проблем, таких как: неконтролируемый долг, наплодившиеся фонды - "вторые бюджеты", неэффективные межбюджетные отношения и слабая бюджетная дисциплина.

"Остается нерешенной проблема государственного долга и его контроля со стороны общества. Нам необходима система, обеспечивающая строгую прозрачность и контроль как внешних, так и внутренних заимствований. Рост долга может привести нас к бюджетному кризису. Пока в проекте кодекса, несмотря на наши поправки, эта проблема системно не решена", - констатировал мажилисмен.

Также, как отметил председатель комитета Мажилиса, квазигосударственные структуры часто привлекают крупные займы без парламентского и общественного контроля.

"Это стало лазейкой для госорганов, позволяющей не согласовывать такие займы с Парламентом. Новый Бюджетный кодекс пока полностью не закрывает эти лазейки и не ограничивает подобные бесконтрольные заимствования. Правительство успокаивает заявлениями о безопасном уровне долга, но это вызывает еще большую тревогу", - заявил Асхат Аймагамбетов.

Вызывает вопросы и работа различных фондов, существующих как "второй бюджет", которые действуют вне общего финансового контроля Парламента и даже Высшей аудиторской палаты. Для восстановления целостности финансового планирования они должны стать частью общей стратегии и быть подотчетны Парламенту. Бюджет должен быть единым, наши поправки в этой части также пока на стадии обсуждения, считает депутат.

"Вопрос с выплатой дивидендов от "Самрук-Казына" в бюджет также остается нерешенным. Дивиденды должны поступать в бюджет и при необходимости направляться на реинвестирование в инфраструктурные проекты компаний "Самрук-Казына". Главное, чтобы все средства проходили через бюджет. Сейчас можно сказать, что сотни миллиардов, если не триллион, проходят мимо бюджета. Часть этих средств выделяется по поручению правительства на строительство соцкультобъектов, другие социальные и иные направления, но это непрозрачно, не связано с общими целями бюджета и проходит вне общественного и бюджетного контроля. Здесь также требуются решительные меры", - резюмировал мажилисмен.