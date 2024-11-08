Она состоялась сегодня, 8 ноября. Депутаты рассматривали обоснованные акиматом изменения в постановление маслихата «О бюджете Костанайской области на 2024-2025 гг.». Одно из предложений касалось очередного технического перевооружения ДП.

Фото из архива "НГ"

На новое аппаратно-программное обеспечение было запрошено 88 млн тенге. Споры об обоснованности таких затрат разгорелись еще накануне сессии, на заседании постоянных депутатских комиссий 7 ноября.

- У меня нет уверенности, что благодаря этому оснащению повысится раскрываемость интернет-мошенничеств, - сказала депутат Александра СЕРГАЗИНОВА.

И провела аналогию с камерами наблюдения, которые тоже должны помогать полиции бороться с преступностью, особенно уличной. Но почему-то, заявила депутат, нередко получается, что камеры именно в нужном месте и в нужный момент либо не работают, либо «повернуты не туда».

- Если где-то аппаратура и программы, на которые вы сейчас деньги запрашиваете, эффективно используются, дайте данные об этом, - сказала Сергазинова.- Ведь что вы можете реально узнать? Что деньги по мошенническим схемам уходят к преступникам, которые где-то в Украине сидят. А на скамью подсудимых у нас сажают только дропперов, через которых деньги перекачиваются. И возврата средств пострадавшим никакого нет. Вот что для людей важно.

А уже на сессии заявила, что «писулька», которую ей накануне направил департамент полиции со ссылкой на то, что в Шымкенте все это используется и дает результат, выглядит совершенно неубедительно.

Коллегу по маслихату поддержали депутаты Аруна Жаксагулова и Кайрат Оспанов, который сказал, что в таких случаях необходимо было бы технико-экономическое обоснование представить. Жаксагулова отметила, что депутатам необходимо понимать, насколько именно это оборудование или программы необходимы, насколько они качественны. Оба они заявили, что на данный момент против финансирования ДП на эти нужды.

- Нам необходимы новые технические средства и программные продукты, - настаивал, давая пояснения, заместитель начальника департамента полиции Руслан ЖИЛКИБАЕВ, - мы уверены, что их использование повысит раскрываемость интернет-преступлений. Их очень много, за 10 месяцев года - 1001. И есть тенденция к росту. Мы в противодействие им должны использовать современные технологии и инструменты. Без них мы... как с палкой против автомата выходим.

- У меня такое предложение, - еще раз взяла слово Сергазинова, - я за финансирование проголосую. Раз захлебываемся в этих преступлениях, бороться надо. Но я хочу, как депутат, лично мониторить эффективность их использования. Меня лично, например, смутило казахстанское производство этого обеспечения. То ли это, что нужно? Я бы хотела каждый месяц получать от полиции информацию о том, какие результаты дает его работа.

Полиция ответила «без проблем». Теперь, если аппаратно-программное обеспечение будет приобретено, каждый месяц ДП должен будет присылать в маслихат информацию о его использовании.

Депутаты пошли дальше. Сергазинова предложила на 2025 год запланировать для департамента полиции аудит, чтобы проверить, как используются все средства технического перевооружения, которые были приобретены для ведомства в последние годы.

Председатель постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета и развития экономики Серик МАНАСБАЕВ, который председательствовал на сессии, отметил, что у депутатов есть право по таким поводам обращаться в ревизионную комиссию.