Яков НИКУШИН - собиратель и хранитель коллекции старинных вещей в категориях «антиквариат» и «раритет». Свою необычную коллекцию он разместил в обычном гараже в п. Владимировка Костанайского района. Мы побывали в этом мини-музее.

Мини-музей - достопримечательность п. Владимировка

Знаете ли вы, какая часть населения Земли увлекается коллекционированием? Статистика утверждает, что 20% - каждый пятый. Частные коллекции порой становятся основой для организации музея. Яков Александрович Никушин занимается коллекционированием уже 25 лет. Сейчас он на пенсии, раньше работал ветеринарным врачом. В душе был и остался большим романтиком.

С чего все началось? Сосед Михаил, предложил будущему коллекционеру, обменять пачку сигарет на изысканную старинную фигурку. Яков Александрович задумался, а потом согласился. Вскоре, другие сельчане последовали примеру Михаила. Люди, зная о его увлечении и бережном отношении к старинным вещам, с радостью стали дарить их в музей. Каждый экспонат вносил свою нотку в общую симфонию, и вскоре пришло осознание, что его хобби не просто увлечение, а целая страница жизни.

Юные посетители и хранитель музея Яков Алексеевич Никушин

Сколько именно экспонатов собрано, даже хранитель музея точно не знает. Коллекции аудиотехники, отечественных фотоаппаратов, телефонных аппаратов, фарфоровых статуэток, посуды, мясорубок и даже счетчиков... Атмосфера прошлого притягивает и завораживает, вызывает воспоминания и даже ностальгию. Глядя на эти вещи, можно окунуться в историю каждого значка, магнитофона или просто стула.

Царские ножницы

Не совсем обычные кованые ножницы - Яков Алексеевич рассказывает, что ножницы эти царские, появились до 1917 года. И хотя они слегка поржавели, их ценность останется неоспоримой.

Угольный утюг

Угольный утюг - гладить им белье было непросто, он очень тяжелый, а также на нем невозможно регулировать температуру.

Советский телефонный аппарат, предназначенный для связи в тяжёлых условиях

Венгерский электросчетчик 1953 года выпуска теперь украшает стену музея. После многолетних трудовых будней, кажется, что он наслаждается спокойствием.

Телеграфный ключ для передачи знаков азбуки Морзе

Телеграфный ключ для передачи знаков азбуки, изобретенной в 1838 году американцем Самюэлем Морзе. Её использовали в торговле, войне и не только. В одной из ужасных катастроф, при столкновении «Титаника» с айсбергом, выжившие пассажиры остались в живых благодаря этой азбуке - ее использовали для отправки сигнала бедствия.

Военно-полевой телефонный аппарат ТА-57

ТА-57 – военно-полевой телефонный аппарат, с 1957 года хранит в себе целую историю телефонных разговоров. И тут посещает мысль: «А вот бы позвонить в прошлое».

Яков Никушин с призом за самый лучший двор

Все, что не уместилось в гараже, нашло свое место во дворе. Кстати, в 2023 году Никушин получил грамоту и памятный приз за самый лучший двор. Благодаря не только музею, но и тому, что двор украшают цветы, альпийская горка, колоритные восточные подвесные лежанки и много там еще всего интересного.

Экспонат керосиновая лампа «Летучая мышь»

Внутри дома расположились около 400 фарфоровых статуэток, подобными украшались дома аристократов. Раньше такой подарок означал уважение к хозяину дома. С фарфором связано много легенд и историй. Чтобы рассмотреть каждую статуэтку, понадобится много времени. И это того стоит.

Снаружи паровоз, созданный в честь целинников, прибывших в Казахстан в 1954 году на покорение целины. Экспонат был сделан из подручных материалов: бочки, колеса, а самое главное - креативности.

Музей посещают не только жители поселка, приезжают целые делегации из районов и городов. Местные школьники узнают историю множества предметов. Сохранение частички истории - вот основная задача основателя музея.

Музей всегда открыт для гостей

Большинство экземпляров до сих пор в рабочем состоянии. «Романтика 201-2» - стереокомплекс консольного дизайна, выпущенный в 1987 году, включает в себя четырехдорожечный катушечный магнитофон, проигрыватель грампластинок, усилитель и акустические системы. Он играет мелодии дискотеки конца 20-го века, переселяя гостей музея в ту эпоху.





Двор хранитель истории

Фото автора и из личного архива Якова НИКУШИНА