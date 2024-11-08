Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях с Казахстаном возникают вопросы «практического толка», касающиеся в том числе того, как обезопасить экономические и торговые связи от санкций США. Вместе с тем он подчеркнул, что республика остается для России союзником. Об этом он сообщил на пресс-конференции изданию "Коммерсантъ" во время своего визита 7 ноября в Астану.

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«Когда в отношениях двух государств нет вопросов, то это означает, что нет отношений. Вопросы возникают практического толка, в частности, о том, как развивать экономические, финансовые, торговые, инвестиционные связи таким образом, чтобы обезопасить их от односторонних незаконных санкций со стороны США», - заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что число вопросов, требующих практического решения, возрастает из-за насыщенной повестки дня в любых двусторонних отношениях. Их решением сейчас занимаются различные ведомства, а также центральные банки.

Во время встречи представителей двух министерств внутренних дел Сергей Лавров также назвал дату приезда в Казахстан президента России Владимира Путина, сообщает Informburo.kz. По его словам это произойдет 27 ноября.

"Мы ведём серьёзную подготовку к государственному визиту президента в Казахстан. Как мы только что обсуждали в узком составе, готовятся несколько десятков документов", – сказал он.