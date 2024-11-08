Министерство труда и социальной защиты населения в ответе на запрос интернет-портала «Власть» сообщило, что учет работающих пенсионеров не ведется. Ведомство также не ответило, сколько человек в Казахстане имеют право на ранний выход на пенсию.

Фото Данияра Мусирова / vlast.kz

В министерстве напомнили, что вырабатывают предложения для развития пенсионной системы. Среди них предлагается рассмотреть право раннего выхода на пенсию отдельным категориям работников (занятым во вредных условиях труда, одному из родителей ребенка с инвалидностью, матери, воспитывающей четырех и более детей, лицам с инвалидностью и другим), а также – право отложенного выхода на пенсию для тех, кто достиг пенсионного возраста, но остается работать.

Ведомство заявляет, что отложенный выход на пенсию – это распространенная практика в странах ОЭСР, и тем, кто ей воспользуется, как правило, в дальнейшем назначается пенсия в большем размере за счет повышающих коэффициентов.

«Суть обсуждаемого предложения заключается в соблюдении баланса: кто не хочет уходить на пенсию – остается работать, и ему не будут выплачивать пенсию из госбюджета, и когда он воспользуется своим правом позже, то размер его пенсии будет выше», - сообщили в Минтруда и соцзащиты населения.

Министерство подчеркивает, что сейчас эти подходы рассматриваются с экспертным сообществом и не являются готовым решением для дальнейшего внесения поправок в действующее законодательство.

«Этот вопрос только на стадии обсуждения, поддержать данный подход или нет, должны решить сами казахстанцы. Работа в данном направлении продолжается», - указано в ответе ведомства.

При этом так как отложенный выход на пенсию еще на стадии обсуждения, каких-либо расчетов по затратам бюджетных средств министерством не производилось.

Ведомство не ответило на вопрос, сколько человек в Казахстане на сегодня имеют право на досрочный выход на пенсию, но перечислили их категории. Так, женщины, родившие или усыновившие пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, при наличии трудового стажа до 1 января 1998 года, могут выйти на пенсию по достижении 53 лет. Досрочно выйти на пенсию также могут проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее пяти лет, мужчины – по достижении 50 лет, женщины – 45 лет.

В среду министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова сообщила, что это пока только предложения на будущее, и что ни в этом, ни в следующем году реформ пенсионной системы не рассматривается. Министр отказалась называть имена экспертов, с которыми обсуждается вопрос отложенного выхода на пенсию, опасаясь «нападения» журналистов на них. Жакупова заявила, что журналисты вырвали из контекста ее слова о предложении отменить пенсионные выплаты из бюджета работающим пенсионерам после встречи 1 ноября.