Лишь 809 из 62 тыс. детей-сирот в Казахстане получили жилье в 2023 году, заявил депутат сената Геннадий Шиповских. Указал он и на другие проблемы в работе государства с этой группой населения, передает КазТАГ.

«По разным госпрограммам предусмотрены льготы на получение жилья детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Однако, в 2022 году из 61 471 ребенка, достигшего предельного возраста, только 852 были обеспечены жильем, в 2023 году из 62 290 очередников только 809 получили жилье», - сказал Шиповских, выступая с депутатским запросом на заседании верхней палаты парламента РК, в четверг.

По его словам, еще одна проблема в том, что после окончания школы они прощаются с воспитателями и не знают, что делать дальше. Важно увеличить выделяемую квоту грантов для поступления детей-сирот в колледжи и ВУЗы.

Однако, решающим является вопрос по трудоустройству таких детей. Статистика по этому вопросу неутешительна. В 2024 году трудоустроено в рамках квоты, по данным МТСЗН РК, только 4 225 человек, среди которых всего 85 – сироты. Кроме того, мерами занятости среди молодежи охвачены 188 663 человека, из которых только 1066 дети-сироты.

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