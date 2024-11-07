Сенатор Амангельды Толамисов подверг критике планы правительства по распределению грантов в зависимости от лиг вузов. Это повлияет и на справедливость распределения грантов, считает депутат. В своём депутатском запросе он подчеркнул, что эти поправки могут привести к негативным последствиям для системы образования, передает Informburo.kz.

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"Это нововведение ставит под сомнение справедливость распределения образовательных грантов. В условиях одинаковых лицензионных требований для всех вузов создание различий в стоимости грантов по лигам может нарушить принципы равенства и увеличить риски социальной несправедливости", – сказал Толамисов.

По его словам, нововведение может вызвать социальную напряжённость и неравенство среди студентов, а также повлиять на трудоустройство выпускников, если оно будет зависеть от того, в какой лиге находится их университет.

Толамисов призвал осторожно подойти к этой реформе. Он предложил провести дополнительные обсуждения и всесторонне изучить международный опыт, чтобы избежать негативных последствий.

"Правительство Казахстана уже предприняло значительные шаги по совершенствованию системы науки и высшего образования, но для полной реализации этой реформы потребуется время. Поэтому не следует торопиться с внедрением дифференциации вузов на лиги, а необходимо провести всестороннюю дискуссию в сфере высшего образования для принятия обоснованных решений", – заключил Толамисов.

В сентябре министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что колледжи и вузы планируют поделить на лиги. От этого будут зависеть пороговые баллы и гранты для поступления.