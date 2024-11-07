Депутат Сената Дархан Кыдырали выразил резкую критику в адрес Казахстанской федерации футбола (КФФ) за неутешительные результаты работы в различных направлениях, передает Tengri Sport.

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По его мнению, ситуация в отечественном футболе требует серьезных изменений и более эффективного управления, чтобы улучшить результаты на всех уровнях: от клубов до национальной сборной. С данным вопросом он обратился к премьер-министру Казахстана и генеральному прокурору.

"Несмотря на продолжающиеся неудачи национальной команды, которая не может забить мяч в ворота соперников и устанавливает антирекорды, главный тренер сборной получает более высокую зарплату, чем многие тренеры ведущих европейских клубов. При этом размер его вознаграждения остается в секрете, от кого они ее скрывают?

Несмотря на то, что оплата ведется из бюджетных средств страны, заработные платы иностранных легионеров также не раскрываются. Лимит на легионеров отсутствует, его отменили. Иногда на поле играют 11 иностранных футболистов", - добавил он.

СМИ сообщали, что зарплата Станислава Черчесова в сборной Казахстана составит 1,2 миллиона евро в год (более 580 миллионов тенге). Однако позднее КФФ опровергла данную информацию, при этом точная сумма его гонораров не называлась "в связи с конфиденциальностью условий контракта".