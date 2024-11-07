Сроки рассмотрения дел о признании организаций экстремистскими или террористическими собираются сократить с одного месяца до 10 дней. Такая норма заложена в одобренном сегодня Сенатом законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:polisia.kz

Законопроектом, который Сенат рассмотрел в двух чтениях, вносятся поправки в Уголовно-процессуальный, Гражданский и Административный процедурно-процессуальный кодексы. Задачами нового закона являются реформирование судебной системы и совершенствование процессуального законодательства.

"Для оперативности рассмотрения гражданских дел о признании организации, осуществляющей экстремистскую или террористическую деятельность на территории Казахстана, сокращены сроки рассмотрения таких дел с одного месяца до десяти рабочих дней. В закон "О Высшем судебном совете" внесены поправки, связанные с совершенствованием работы судебного жюри в связи с введением нового механизма проверки каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судьей было допущено грубое нарушение законности.

В закон "Об оперативно-разыскной деятельности" вводится запрет на использование материалов оперативно-разыскной деятельности для привлечения судей к дисциплинарной ответственности в обход установленных процедур уголовного процесса", - сообщил сенатор Нурлан Бекназаров во время заседания.

Кроме того, заместители генерального прокурора, а также главный военный и транспортный прокуроры смогут вносить протесты в кассационную инстанцию. Это даст им больше возможностей для обращения в суды кассационной инстанции в целях защиты прав и законных интересов граждан.

В кулуарах Сената судья Верховного суда Нурия Сисенова пояснила, что в законопроекте есть новеллы, которые помогут повысить уровень доверия населения к судебной системе.

"Если сейчас кассационные инстанции, судья единолично решают вопрос о передаче материала на рассмотрение судебного заседания, то по новому законопроекту эта стадия исключается, и судьи будут в коллегиальном составе рассматривать вопрос о наличии оснований для пересмотра судебного акта. Допустим, сейчас в суде кассационной инстанции, в Верховном суде, для того чтобы ходатайство поступило на рассмотрение полного состава суда, необходимо, чтобы один судья Верховного суда его изучил и своим постановлением принял такое решение или отказал. (...) Мы посчитали, что это не совсем правильно и что дело должно быть рассмотрено коллегиально тремя судьями, чтобы объективно и справедливо разобраться в доводах ходатайства. Кассационные жалобы будут изучать трое судей. Это основное нововведение", - прокомментировала Сисенова.